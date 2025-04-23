高雄防汛整備 清疏排水將達150公里

水利局加強清疏後勁溪。（記者陳文嬋攝）

2025/04/23 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕汛期將至，高雄市水利局完成防汛整備，今年投入一．三億多元經費，鎖定二十八條區域排水，加強清疏將達一五○公里，總計二十五萬立方公尺土方。

25座滯洪池已排空

水利局已排空二十五座滯洪池共可滯洪量達四九八萬噸，並整備九十三處抽水站、五八七處水閘門、一四八台移動式抽水機完成；市長陳其邁督促汛期前務必完成清淤目標、加強易淹水熱點巡檢，並完成抽水站油料備存，以及人員值班整備。

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水利局於去年颱風後推動十五項淹水改善工程，已完成三民區九如路交流道北上匝道周邊平面道路、苓雅區中正交流道、大寮區歡喜大樓、本館路等工程；仁武區曹公新圳五月底完成護岸加高、三民區寶珠溝民族路防洪牆加高七月完工、鼓山區鼓山三路擋土牆重建八月完工。

此外，水利局為了提升三民區明誠路一帶防洪能力，金獅湖閘門改建汰換部分老舊閘門，並將溢流水位提升六十七公分，可增加七．八萬噸蓄水容量，有效減緩區域積水問題。

典寶溪長潤橋至橋仔頭橋段護岸及大遼排水匯流口至林頭橋護岸，七月發揮防汛功能、岡山區白米及劉厝滯洪池堤頂加高工程，八月發揮防汛功能；環保局將於汛期前完成一九○處列管易淹水路段側溝清疏與巡檢，加強巡查洩水孔、排除垃圾與樹葉；強降雨加強巡檢，並即時派員清疏。

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