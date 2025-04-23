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    首頁　>　生活

    高雄守護獨老APP平台 苓雅月底試辦

    2025/04/23 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄六十五歲以上長輩的人口比例今年二月突破二成，正式邁入超高齡社會，其中獨居長輩粗估約有六萬人；社會局將攜手高雄榮總、陽明交通大學推動APP平台守護獨老計畫，四月底由苓雅區率先試辦。

    市府與高雄榮總、陽明交大合作

    陳慧文、鄭孟洳等多位議員昨在社政部門質詢時，陸續關切銀髮族相關議題，社會局長蔡宛芬答詢時提到，近期將與高雄榮總、陽明交大合作，透過替長輩量身打造的APP，強化對獨老的關懷機制。

    串連醫院、診所、長照 即時聯繫

    「御老整合性照護平台」由高雄榮總與陽明交大設計，兩年前曾與高市府簽署合作備忘錄，當時是以十一萬的長照失能人口為服務對象，今年則計畫與社會局合作，擴大服務至獨居長輩。

    APP可串連醫院、診所、長照服務單位，提供失能者及家屬全方位照護資訊管理與共享服務，透過最熟悉的LINE操作介面，家屬可即時聯繫照護人員，醫院也能即時回答家屬問題。

    該平台擴大至獨居長輩後，獨老個人與參與服務的單位皆可進入平台，有需要時可立即掌握獨老相關醫療與生活資訊，並在第一時間提供必要協助，遇到緊急狀況時，也可省去許多繁複查詢程序。

    銀髮中心指出，初期先以苓雅區約三千位獨老試辦，四月底會邀里鄰長召開說明會，接著實質運作一段時間並評估效益及需要改善空間，若成效不錯，再擴大辦理，希望以最人性化科技的方式，給獨老更多、更有效率的關懷。

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