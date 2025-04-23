為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄機場夏季每週365班 達疫情前99％

    高雄熊歡迎德威航空機組人員。 （高市觀光局提供）

    高雄熊歡迎德威航空機組人員。 （高市觀光局提供）

    2025/04/23 05:30

    4月新闢多條航線 聯合航空7/11起 高雄經東京至舊金山 每週7班

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據民航局統計，高雄機場今年夏季班表每週飛航三六五班、航點達卅二處， 航班、航點已分別恢復至疫情前的九成九、八成六。

    航點32處 恢復至疫情前86％

    立委賴瑞隆邀請立院經濟委員會考察高雄，民航局針對高雄機場拓展航班航點進度提出說明，指今年夏季班表每週飛航三六五班、航點達卅二處，包含大阪、名古屋、東京、首爾仁川、釜山、上海浦東、南京、香港、新加坡、吉隆坡、胡志明、曼谷等。

    民航局強調，高雄機場航班、航點已分別恢復至疫情前九成九、八成六，若扣除兩岸航點，夏季班表其實已超過疫情前兩岸以外航點。

    華航飛重慶、福岡 德威飛濟州

    今年夏季高雄機場也新闢多條航線，包括華航從四月九日起，新闢高雄至重慶，每週一班；四月十五日起，新闢高雄至福岡，每週四班。德威航空從四月廿二日起，新闢高雄至濟州，每週四班；聯合航空（United Airlines）從七月十一日起，新闢高雄經東京至舊金山航線，每週七班，這也是暌違廿年後，再度有美國籍的航空公司飛高雄。

    暌違20年 美籍航空公司飛高雄

    賴瑞隆表示，聯合航空七月的新航線，將串連美國舊金山、日本成田及高雄機場，成為高雄新的「黃金航線」，提供南部國人與旅客飛美國航線；高市觀光局長高閔琳歡迎美國聯合航空至高雄設點，該公司是近年首家進駐高雄機場的美國航空公司，可望吸引更多歐美國際旅客來訪。

    此外，星宇航空也將來高雄機場，預計明年開闢高雄飛東北亞、東南亞新航線，有助帶動高雄商業及觀光。

    德威航空「高雄—濟州」首航班機抵達高雄國際機場。（高市觀光局提供）

    德威航空「高雄—濟州」首航班機抵達高雄國際機場。（高市觀光局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播