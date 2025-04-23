高雄機場夏季每週365班 達疫情前99％

高雄熊歡迎德威航空機組人員。 （高市觀光局提供）

2025/04/23 05:30

4月新闢多條航線 聯合航空7/11起 高雄經東京至舊金山 每週7班

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據民航局統計，高雄機場今年夏季班表每週飛航三六五班、航點達卅二處， 航班、航點已分別恢復至疫情前的九成九、八成六。

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航點32處 恢復至疫情前86％

立委賴瑞隆邀請立院經濟委員會考察高雄，民航局針對高雄機場拓展航班航點進度提出說明，指今年夏季班表每週飛航三六五班、航點達卅二處，包含大阪、名古屋、東京、首爾仁川、釜山、上海浦東、南京、香港、新加坡、吉隆坡、胡志明、曼谷等。

民航局強調，高雄機場航班、航點已分別恢復至疫情前九成九、八成六，若扣除兩岸航點，夏季班表其實已超過疫情前兩岸以外航點。

華航飛重慶、福岡 德威飛濟州

今年夏季高雄機場也新闢多條航線，包括華航從四月九日起，新闢高雄至重慶，每週一班；四月十五日起，新闢高雄至福岡，每週四班。德威航空從四月廿二日起，新闢高雄至濟州，每週四班；聯合航空（United Airlines）從七月十一日起，新闢高雄經東京至舊金山航線，每週七班，這也是暌違廿年後，再度有美國籍的航空公司飛高雄。

暌違20年 美籍航空公司飛高雄

賴瑞隆表示，聯合航空七月的新航線，將串連美國舊金山、日本成田及高雄機場，成為高雄新的「黃金航線」，提供南部國人與旅客飛美國航線；高市觀光局長高閔琳歡迎美國聯合航空至高雄設點，該公司是近年首家進駐高雄機場的美國航空公司，可望吸引更多歐美國際旅客來訪。

此外，星宇航空也將來高雄機場，預計明年開闢高雄飛東北亞、東南亞新航線，有助帶動高雄商業及觀光。

德威航空「高雄—濟州」首航班機抵達高雄國際機場。（高市觀光局提供）

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