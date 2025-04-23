世界地球日 教長：愛地球就是要行動

昨天是世界地球日，教育部長鄭英耀出席「地球解方 2025永續設計行動年會」表示，愛地球的重點就是要Action （行動）。（記者林曉雲攝）

2025/04/23 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕昨天是世界地球日，教育部長鄭英耀出席「地球解方永續設計行動年會」表示，愛地球就是要Action （行動）、Just do it（就去做），他擔任中山大學校長時，上班不開冷氣，現在教育部長辦公室也沒有開冷氣，很感動中小學校長帶著師生一起為地球付出。

地球解方團隊攜手永續教育聯盟、國際永續教育協會、THE ONE校長學校、環境友善種子等，共同推出給K12學校第一本「永續教科書」，並啟動首屆「永續教育行動評選」，六成來自企業與教育團隊，四成來自非營利與學術單位。

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世界地球日活動經理 Evan Raskin指出，今年主題「Our Power，Our Planet」呼籲落實再生能源技術，二○三○年前提升三倍的全球再生能源發電量，技術提升是解決氣候變遷的機會。

5％Design Action社會設計平台創辦人暨地球解方總召集人楊振甫呼籲「Action 365」，推動永續議題，包括人與住宅的雙重高齡化等八大關鍵趨勢，連結全國三千所以上的學校參與。

此外，教育部推動美感教育也融入聯合國永續發展目標（SDGs），馬祖東莒國小「海廢不廢：請編、請坐、請喝茶」課程，將海洋廢棄物創意改造成生活物件。

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