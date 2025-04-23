白沙屯媽南下進香期 鐵公路加開疏運

交通部長陳世凱（右四）昨日下午到台鐵白沙屯車站視察交通整備情形，鼓勵大眾多利用雙鐵及客運。（記者彭健禮攝）

2025/04/23 05:30

〔記者彭健禮、吳亮儀／綜合報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下進香，報名人數突破三十萬人，較去年增加十二萬人。交通部長陳世凱昨到白沙屯車站視察交通整備情形，他表示，今年除台鐵加開、增停列車，公路局也支援客運班次從高鐵苗栗站直達拱天宮，鼓勵信眾多多利用雙鐵及客運，以節能減碳的「綠色運輸」方式跟隨白沙屯媽祖進香去。

交通部依據進香活動行程，預判五月一日（週四）、十日（週六）及十一日（週日）是苗栗端（通霄）交通需求尖峰；五月三日（週六）是雲林端（北港）交通需求尖峰。

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台鐵說明，白沙屯車站將於媽祖進香出發前一天的五月一日，及返回的五月十日、十一日，共加開列車七十六列次、車廂加掛一百一十一列次、列車增停十六列次，共可疏運廿二萬一千人次。

公路局則將闢駛高鐵苗栗站至拱天宮間的四十人座公路客運直達車，時段為五月一日下午二點二十分到晚間十點半，及五月十一日下午一點到晚間九點，約每十分鐘一班，每人五十元，採車上現金收費。

高鐵公司將配合公路局於車站設立告示指引，因媽祖回宮適逢母親節，也有增加三班次，並視旅客狀況加開。

陳世凱表示，今年全力配合白沙屯拱天宮媽祖進香盛事，氣象署也將全程投入為香燈腳進行氣象預報。

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