麻疹累計28例 屈公病移入11例新高

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

2025/04/23 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕出國小心帶病回家！疾管署昨公布麻疹上週新增一例境外移入與一例本土個案，為一起越南移入造成的雙北群聚案，是今年第四起麻疹群聚，今年累計廿八例麻疹，十一本土、十七例境外移入，各為近六年同期新高。此外，屈公病今年累計十一例境外移入，更創下近十八年同期新高。

新增境外移入麻疹為台北市廿多歲女性，三月下旬至越南峴港旅遊，返國一週陸續發燒、咳嗽、鼻炎、嘔吐、出疹，因初期症狀類似感冒，加上有非典型的嘔吐情形，四度就醫才通報採檢確診，匡列一五四名接觸者監測，其中一位職場接觸者為新北市卅多歲女性，雙方有共同活動史，接觸後九天發病亦確診，接觸者八十一人，預計監測至五月十日。

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疾管署副署長羅一鈞表示，今年十七例境外移入均來自越南，四起麻疹群聚也均與越南移入相關，預計上半年仍會持續出現越南移入麻疹，提醒從越南返台後三週如有疑似症狀，應儘速戴口罩就醫。

另疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年屈公病累計十一例均是境外移入，為近十八年同期新高，感染國家以印尼九例最多，今年累計四十四例登革熱也均為境外移入，是近五年同期次高，一樣來自印尼廿一例最多，提醒民眾前往東南亞等地注意防蚊。

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