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    海運平穩專區啟動 農產外銷可申請調度

    關稅變局造成船運大亂，農業部與交通部航港局協調開設海運運輸平穩專區，有需要貨櫃調度的農產品外銷業者可上該平台專區回報。 （資料照，基隆港務分公司提供）

    關稅變局造成船運大亂，農業部與交通部航港局協調開設海運運輸平穩專區，有需要貨櫃調度的農產品外銷業者可上該平台專區回報。 （資料照，基隆港務分公司提供）

    2025/04/23 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕針對美國實施對等關稅，農業部前天公布因應措施，輸美主要品項農產品皆提供外銷補助，產業團體給予肯定，但指外銷最大問題是船班大亂。農業部表示，已跟交通部航港局確認，國際海運運輸平穩專區已啟動，業者有貨櫃調度需求可上該平台專區回報。

    農業部公布的因應措施中，針對輸美的我國主要農產品六大品項提供外銷獎勵，另有協助產業升級的冷鏈、溫室、標章、品種等補助，及提供農貸利息補貼等措施。

    國內養殖的吳郭魚（台灣鯛）約四成外銷，最大外銷市場在美國，台灣鯛協會理事長郭建賢指出，農業部提供輸美運費補貼很實際，只要能順利出貨，就能穩定價格。

    郭建賢也指出，因需冷藏或冷凍貨櫃的台灣農產品出口量有限，這類農產品通常是在台灣上櫃到貨輪後，貨輪再到中國各港口集貨，最後再運往美國，但近期美中航運幾近停擺，國際船運大亂，再加上關稅未定等影響，目前出貨速度較慢，盼農業部出面協調船運。

    蘭協秘書長曾俊弼指出，我國蘭花是用種苗方式輸美接力生產，船期會決定種苗培育批次。

    農業部長陳駿季表示，已啟動國際海運運輸平穩專區，如業者有貨櫃調度需求，亦可上該平台專區回報，航港局會彙整貨櫃調度需求請三大國籍船公司協助。

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