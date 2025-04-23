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    中藥商資格放寬 藥師要求撤回解釋令／藥師公會質疑曲解法律 衛福部：中藥商不能消失

    藥師公會全聯會號召上百名藥師齊聚衛福部大門，訴求撤回318違法解釋令。（記者林惠琴攝）

    藥師公會全聯會號召上百名藥師齊聚衛福部大門，訴求撤回318違法解釋令。（記者林惠琴攝）

    2025/04/23 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今年三月十八日公告藥事法第一○三條解釋令，藥師公會全聯會對經營中藥販賣業務人員的資格內容不滿，昨號召上百名藥師齊聚衛福部要求撤回解釋令，並預告五月四日將有三千名藥師上凱道抗爭。衛福部指出，尊重藥師，但中藥商不能消失，對中藥安全會規劃分級管理。

    衛福部：規劃中藥分級管理

    許多民眾習慣到中藥行抓藥進補，可能是燉雞湯、四神湯、四物湯等，這些老店家許多是自古師徒傳承或子承父業，只是隨著時代演進，已從廿年前一萬多家降至七千多家，業界估計十年內將不足三千家。

    衛福部中醫藥司長蘇奕彰坦言，中藥材從栽培、採收與加工，以及基原鑑別、炮製、包裝、儲藏管理等都需專業與經驗，考量中藥販賣業衰退速度太快，因此核釋藥事法第一○三條「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，開放中藥或生藥相關學系畢業生修畢中藥核心課程且實習一年以上，可登記為中藥商。

    不過，此舉引發藥師公會全聯會不滿，理事長黃金舜質疑衛福部解釋令「竹篙套菜刀」違法曲解法律原意，非藥師經營中藥販賣業務造成「買藥像買菜」，直呼「沒有藥師的中藥，你敢吃嗎？」也砲轟衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰不適任，規劃五月四日於凱達格蘭大道抗爭，估計三千人到場，一起捍衛用藥安全。

    中藥公會：全力支持政策

    中藥商業同業公會全聯會指出，基於確立中藥分工，保障執業權益及促進中醫藥產業發展原則，全力支持衛福部政策；中醫師公會全聯會也主張，三一八解釋令未涉及「中藥調劑」，對萎縮的中藥產業是一劑強心針。

    蘇奕彰強調，尊重藥師抗爭，經溝通已將科系條件由生藥改為藥學相關，但法令也要兼顧民眾利益，中藥商不能消失，而是要落實分工，未來會再就中藥分級做詳盡規劃，並發展藥農制度。

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