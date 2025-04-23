自由日日Shoot》美NOAA下月關閉14個資料庫 衝擊我氣候預報準確度

美國國家海洋暨大氣總署5月將關閉14個資料庫，未來相關氣象資料恐不再分享給各國。圖為GOES-West氣象衛星合成影像，顯示厚厚雲層正向美國西岸移動。（路透）

2025/04/23 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）將於五月關閉十四個氣象監測相關公開數據資料庫，包含海洋、地震、河口等，中央氣象署長呂國臣指出，氣象監測、預報都在各國合作下進行，美國關閉資料庫將造成部分資料有所缺失，屆時將對包括我國及多國氣候監測與預報能力產生影響，並衝擊學術研究單位。

川普規劃削減27％預算

美國總統川普上任後大砍聯邦政府預算，近期把槍口轉向NOAA，規劃削減廿七％預算並裁撤監督氣候變遷研究的部門，區域氣候數據與資訊等多項計劃經費全數被取消。NOAA因此公告，十四個海洋、地震、河口相關公開數據資料庫將在五月停止運作，且往後外界都不可再從中取得資料。

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「我們不樂見這件事發生。」呂國臣指出，全球氣象監測及預報在各國合作下進行，若NOAA停止開放十四個資料庫與各國共享，對我國的氣象監測、預報精準度、學術單位研究等都會造成衝擊，以聖嬰現象監測及預報為例，各國各自觀測，也互相流通、交換氣候觀測資料，美國在海洋上也設置許多觀測儀器，資料庫關閉後，此類海洋觀測資料勢必減少，觀測將出現空缺。

學術合作與研究可能受影響

呂國臣說明，缺少美國周邊觀測資料情況下，雖全球天氣預報還是可以進行，但準確度、監測能力勢必受到影響，對依賴這些資料研究的科學家來說也是很大的挑戰。

此外，呂國臣說，我國與美國有氣象作業與科研合作，就已知訊息，政府單位合約應會繼續進行，但學術單位的合作與研究可能受到影響，目前已有氣象組織對美國即將停止開放資料庫表達擔憂，中央氣象署也密切關注事件後續發展。

部分單位著手備份相關數據

「NOAA關閉資料庫不是好事」，台大大氣系名譽教授周仲島指出，氣候研究需要長期資料，過去數據可以直接從NOAA的資料庫取得，因此很少有人備份，相關訊息出現後，確實很擔心往後無法獲取氣候研究所需的基本資料，已經有單位開始著手備份相關數據。

周仲島也提到，全球化最厲害處並非經濟，而是人類對於地球的了解，雖然既有資料可以用備份方式因應，對研究衝擊暫時不會如外傳的那樣嚴重，但往後無法獲取新的觀測資料也是一大問題，希望NOAA關閉資料庫只是短期現象。

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