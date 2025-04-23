《台中》租屋設籍難 未享福利還遭罰款

市議員楊典忠批台中市對租房族不友善。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/23 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市房價一年比一年高，買不起者只能選擇租房；市議員楊典忠指出，台中市自稱是宜居城市，但市府逾期未設籍裁罰案件數二○二三年有七六九件，裁罰金額五十八．三萬餘元，二○二四年有七○二件，裁罰金額五十二．二萬餘元，若逾期依戶籍法要裁罰三至九百元，估算下來平均每件裁罰在七五○元左右，他質疑租屋族未登記有很多原因，如房東不讓房客設籍，市府為何不用最低罰款？要求市府應主動設置「租屋族設籍協助窗口」，來協助租屋族處理問題。

雙十公車、老人健保免費都沒有

民政局表示，依戶籍法第十七條等相關規定，承租人如有實際居住事實，房東不得拒絕其辦理戶籍遷入。若租屋族遭房東拒絕設籍，可持身分證、原戶口名簿及租賃契約等居住證明，向遷入地戶政事務所申請遷入登記。

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民政局並強調，戶籍登記應於法定期間內辦理，若無正當理由逾期將裁罰，處罰標準依逾期天數區分為四個級。

民政局︰房東不得拒絕房客設籍

楊典忠指出，台中市的租屋族若未設籍，除了會遭罰款，市民權益也會受影響，包括雙十公車、敬老愛心卡每月一千點、老人健保免費等，但實情是台中市的租屋族面臨種種的困難，例如有房東不讓房客設籍，在知道房客設籍後，以漲房租、不續租、提前解約等應對，「實際居住」卻無法設籍，無異變成「二等市民」。

議員︰應設「租屋族設籍協助窗口」

楊典忠說，不應讓移居至台中市的租屋房客，因被房東拒絕設籍而不能享受市民權利福利，還要被市府罰款；要求市府應主動設置「租屋族設籍協助窗口」，民政局戶政事務所、都發、地政、稅務單位應聯合宣導，鼓勵房東配合設籍，並檢討《戶籍法》相關規定。

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