台中物調券5/2起發放 107場域可以領

台中市物調券每人每場域僅限兌換二份。 （記者黃旭磊攝）

2025/04/23 05:30

「100元變200元」 每人每處限兌換2份 將發送35萬份

〔記者黃旭磊／台中報導〕天氣太熱！台中市府宣布首次將物調券提前到五月二日至四日發放，比過往三年提早近兩個月，而往年物調券在商圈及夜市消費使用「一○○元變二○○元」，引起民眾重複排隊被抓包等糾紛，經濟發展局長張峯源表示，不忍民眾在夏天曬太陽排隊，特地提前發放，並呼籲要遵守排隊秩序。

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天氣太熱提前發 去年有長輩暈倒

二○二五年物調券第一波宣傳會昨在市府惠中樓中庭舉行，逢甲觀光夜市攤販集中區主委凌森耀、東海藝術街商圈主委郭達鴻等逾五○家公私立市場及商圈夜市主委到場，張峯源表示，這次將於公私立市場、攤販集中區、商圈等一○七處發送三十五萬份物調券。

張峯源表示，天氣實在太熱了，去年趕往逢甲、大甲、大肚及烏日市場協助民眾領券，「排隊人龍看不到盡頭」，民眾清晨六點撐陽傘出來排隊，人氣很旺卻要忍受艷陽，大太陽實在嚇人，今年提前兩個月在五月二日至四日就發放，不要讓民眾在熱天排隊。

領至5月4日 方便上班族與遊客

由於往年發放期間，霧峰市場清晨四點半見排隊人龍，從入口延伸幾乎看不到盡頭，豐原區第一市場並發生民眾重複排隊被抓包等亂象，市議員邱愛珊表示，有民眾戳掉領取印章重複排隊，被都發局跟市場管理員勸阻後大聲喊叫，也有民眾抱怨排隊曬太陽很熱，因此改到活動中心室內領券。

民進黨市議員何文海表示，物調券政策各有利弊，南屯市場有逾八成為銀髮退休長輩排隊，排隊人龍圍住店面影響做生意，老人家七早八早起來，排隊血壓高、血糖低曾暈倒過，建議規劃合適領取地點，不要在市場領取。

建國公有零售市場會長蔡鈴欽說，物調券刺激帶動庶民經濟，讓民眾多買一點，也活絡傳統市場買氣讓年輕創業者進來開店，改變商圈樣貌。

經發局強調，本次發放期間為五月二日至五月四日（星期五至日），調整到假日發放讓上班族與遊客享受小確幸，使用期限至五月八日，每人每場域僅限兌換二份。

台中市府宣布提前發放三十五萬份物調券。（記者黃旭磊攝）

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