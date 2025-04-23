新店查獲非法犬隻繁殖場 重罰116萬

2025/04/23 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕有民眾檢舉，新店山區有不肖人士非法經營高砂犬繁殖場，新北市動物保護防疫處稽查發現，有六十八隻狗皆未施打狂犬病疫苗、卅四隻未植入晶片、六十二隻未絕育，且有飼養不當及未獲妥善醫療照護情形，另於現場溪流發現五袋腐爛犬隻屍體，依法重罰一一六萬八千元。

發現68隻狗未獲妥善照護、5袋狗屍

動保處長楊淑方指出，根據民眾出示的網路平台截圖及通訊軟體對話紀錄，某業者長期在線上販售犬隻，未絕育成犬每隻販售五萬元，幼犬每隻六萬元不等，甚至有三隻犬總價高達廿三萬元，因未揭示合法授權字號，疑似無照營業。

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楊淑方表示，經查犬隻名義登記於鄭陳姓婦人名下、實際照顧者為兒子鄭男，鄭男辯稱犬隻為比賽需求而繁殖，已申請免絕育許可，但實際上僅有一隻獲准免絕育，且未提出繁殖計畫。此外，鄭男過去二、三年未帶犬隻就醫，發生多起疏於照顧的情況；有犬隻被發現因未依規定佩戴適當項圈，導致鐵鍊卡入脖頸肉中，須清創治療；部分犬隻罹患嚴重肺炎、卵巢病變等。動保處提醒，如發現疑似非法繁殖、動物虐待或不當飼養，可撥打電話：二九五九六三五三。

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