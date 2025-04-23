家庭創客日 手作課程免費報名

新北教育局表示，54所學校將分別於4月26日、5月10日及6月7日三天辦理「 Family Maker Day」手作課程，共1200個名額免費報名。（記者黃子暘攝）

2025/04/23 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市推動「創客教育」邁入第十一年，教育局昨天舉行「新北創客New Maker─Next Era未來十年」記者會，宣布新北創客教育五項核心與系列活動；五十四所學校將分別於四月廿六日、五月十日及六月七日辦理家庭創客日「Family Maker Day」手作課程，共一千二百個名額免費報名，可上「新北市技職教育資源網」查詢資訊。

創客教育 從6校擴展至50多校

教育局長張明文表示，新北市一○二學年度開始推動創客教育，累積一百萬餘人次參加，規模從最初六校擴展至五十多校，教育局協助學校連結國立故宮博物院、國立科學教育館等資源。

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張明文指出，未來新北創客教育將以「新共好─全齡創客」、「新在地─在地創客」、「新科技─跨域創客」、「新國際─國際創客」、「新永續─永續創客」等主軸推動。今年推出「國際創客頂尖人才培訓計畫」，入選學生將前往美國參加創客盛會「Maker Faire Bay Area」，並實地參訪知名企業Google、Meta等。

5/10手作體驗活動結合母親節

教育局表示，五十四校將分別於四月廿六日、五月十日及六月七日辦理「Family Maker Day」手作課程，開放一千二百個名額免費報名；五月手作體驗活動結合母親節，包含親子皮革吊飾手作、金屬立體浮雕、永生花框畫等，六月以美感及AI為核心，包括光電小汽車、人工智慧（AI）書桌燈、遙控「鱟」車等；五月活動即日起在「技職教育資源網」線上報名，六月活動將於五月六日起開放報名，額滿截止。

福和國中教師高天志、學生莊襄琦示範生成式AI、擴增實境（AR）的成果，莊襄琦結合生活科技與資訊科技課程所學，透過AI進行創意發想並產出作品，再轉為3D實體模型，搭配AR程式讓作品在活動現場「現身」。

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