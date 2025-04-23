去年263萬人次參訪 淡水古蹟博物館 躋身全國觀光熱點

淡水古蹟博物館去年入館人次達263萬，首度列入交通部觀光遊憩據點統計。（記者羅國嘉攝）

2025/04/23 05:30

今年有望突破300萬人次

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕交通部觀光署近日公布今年一至二月觀光遊憩據點統計，新北市以二五六五萬人次居全國之冠，其中淡水區多處古蹟從單一景點整合為新北市立淡水古蹟博物館（簡稱淡古），去年創下二六三萬參訪人次，整體排名往前，首度列入觀光遊憩據點。淡古館長蔡美治表示，一至二月共吸引逾五十萬人次參觀，三月再增至逾八十萬人次，全年有望突破三百萬人次，躋身全國熱門觀光景點行列。

包括紅毛城等10處古蹟

根據統計資料顯示，新北市前五名的熱門遊憩景點分別為新北大都會公園一二二一萬六千人次、林口三井Outlet二一七萬九八○七人次、十分遊客中心一四一萬一一三二人次、宏匯廣場一二二萬二八二一人次、瑞芳風景特定區一二一萬二○九一人次。

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今年將新增崎仔頂施家古厝

蔡美治說明，淡古是以古蹟保存、活化再利用為宗旨的公立博物館，目前轄管十處古蹟，包括紅毛城、英國領事官邸、小白宮、滬尾礮臺、海關碼頭、多田榮吉故居、日本警官宿舍、得忌利士洋行、木下靜涯舊居、滬尾小學校禮堂等，今年將新增「淡水崎仔頂施家古厝」，預計明年再納入「日商中野宅」，打造完整的古蹟網絡。

開放寵物入館 吸引飼主帶毛孩造訪

蔡美治指出，過去統計以紅毛城、滬尾礮臺及小白宮等單一景點為主，今年起整合為淡水古蹟博物館，去年入館人次達二六三萬，隨著淡江大橋將完工通車，可望再創觀光高峰。近期成功標租海關碼頭與紅毛城停車場，提升接待能量，四月起開放寵物入館，吸引飼主帶近六百隻毛寶貝參訪。

市議員鄭宇恩建議，淡古在策展內容應更加重視深度，除教育推廣功能，應納入具有藝術與文化厚度的展演活動，使古蹟空間發揮多元價值。此外，海關碼頭為文化資產，如今委外作為商業營運場域，雖有助於挹注市府收入，但對藝文發展不見得是正面效果，盼未來莫再短視近利。

鶯歌陶博館 6月底前免費參觀

另外，「春遊三鶯」系列活動即日起至六月一日登場，即日起到六月卅日免費參觀新北市立鶯歌陶瓷博物館，四月廿六日起連續兩個週末舉辦「春日拾音」，結合職人市集、街藝表演、生活市集。

十三行博物館將於五月三日至四日舉辦「十三綠時尚─草地拾光小樹市集」，結合二手市集、不插電音樂、親子瑜珈等多元活動，打造綠色生活嘉年華。

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