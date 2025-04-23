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    關稅談判 賴：採購美天然氣是重點 盼環團支持能源自主、能源韌性

    昨天為四二二世界地球日，總統賴清德接見環團代表溝通環境議題。（總統府提供）

    昨天為四二二世界地球日，總統賴清德接見環團代表溝通環境議題。（總統府提供）

    2025/04/23 05:30

    〔記者陳嘉怡、陳昀／台北報導〕昨天為四二二世界地球日，總統賴清德接見環團代表時表示，因應美國新關稅政策，採購美國液化天然氣是接下來台美雙方關稅談判重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性重要環節，盼得到環團支持。

    每年世界地球日總統與環團會面溝通環境議題已持續廿二年，昨天環團提出六十項建言，包括非核家園、綠能選址、四接、動保等問題。

    總統接見環團 3方向推動能源轉型

    雙方會中溝通焦點在於能源轉型如何推動，賴總統聽取環團意見後指出，將從持續強化能源安全、核能議題需凝聚共識、推動綠能除弊，三大方向推動。

    對環團主張非核家園，賴總統表示，我們開發多元綠能，也不排除任何有助於淨零的方案，他對新的、先進的核能技術保持開放態度，但要滿足核安、核廢可處理、社會達共識，才有可能進行。

    開發多元綠能 不排除任何淨零方案

    因應美國新的關稅政策，我將對美國提高天然氣、石油等必要能源採購，此為台美雙方關稅談判重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性的重要環節。

    台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之表示，若政府對美大量採購天然氣，未來天然氣接收站的搶建及擴建爭議，勢必不斷發生，也擔憂我國碳排總量大幅上升。

    台灣環保聯盟創會會長施信民指出，非核家園寫入「環境基本法」，是賴總統擔任立委時推動的成果，從國安角度來看，戰爭時核電廠易成攻擊目標，能源安全應依賴再生能源，而非核電。

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