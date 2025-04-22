花蓮教甄停辦爭議 教育處說原因

2025/04/22 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府已連續多年舉辦國中小教師聯合甄選，今年卻突然停辦普通班甄選，令不少考生感到錯愕。教育處表示，今年決定暫緩原因，主要是考量未來少子女化趨勢及輔導新進師資量能不足，希望能先穩定目前現有師資，確保學生受教權益。

縣議員楊華美指出，縣府近年舉辦教甄出現許多問題，要求國文老師、數學老師都要考英文，甚至有地理老師正取後資格遭拔除；還有國樂老師卻錄取西洋樂老師等。教育部規定全縣代理教師比例不得超過八％，雖然花蓮從卅％的比例降到剩下廿％，但停辦教甄無法解決代理教師過高的問題，教育處未用心改變教學環境。

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考量未來少子女化趨勢

過去三年考上花蓮正式教師的新進老師，也不滿地向議長張峻反映，縣府以「初任教師教學品質不佳」，這似是而非的理由，來停辦今年度證師教師甄選，表達嚴正抗議，以少部分教學品質不佳的初任教師，來抹煞大多數夜以繼日、兢兢業業，奉獻犧牲的初任教師，莫不令人心寒。

教育處長翁書敏說，今年會決定暫緩停辦教甄，主要有兩點考量，雖然目前國中小代理教師人數比例偏高，但教育處盤點發現，到一一八學年度，全縣國中減少卅班、國小減少六十班，必須預留因應；另外，新進老師各面向不如資深教師熟悉，在班級經營、輔導管教及課程教學等，仍需要更多協助。

輔導新進師資量能不足

翁書敏說，教育處雖會給予新進教師輔導機制，但五年來新聘三百多名教師中，陸續出現輔導量能不足狀況，部分學校更出現新進教師人數大於輔導量能，加上這幾年北部、西部縣市大量開缺，綜合考量下，教育處才決定暫緩腳步停辦一年教甄，先穩定師資課程教學、輔導管教及正向管教等。

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