修財劃法 花縣議員：衝擊鐵路高架化

花蓮市、吉安鄉市區有7個鐵路平交道穿越交通要道，過去意外頻傳，地方長年要求高架立體化。（記者王錦義攝）

2025/04/22 05:30

前交通部長允納入雙軌化工程 現回原點由地方提可行性評估籌配合款

〔記者王錦義／花蓮報導〕立法院大動財政收支劃分法（簡稱財劃法）、總預算影響國家財政規劃，縣議會昨舉行臨時會議員關心市區鐵路高架化是否有受到影響？縣府建設處回覆說，上月廿七日收到交通部給國發會的副本，花蓮市區平交道立體化的計畫交回到由地方自行提可行性評估自籌配合款，等於回到兩年前的原點，縣府將盡速依規定提出。

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花蓮市、吉安鄉市區有七個鐵路平交道穿越交通要道，過去意外頻傳，立委傅崐萁二年前要求中央全額負擔高架化工程經費，交通部前部長王國材承諾一併納入鐵路雙軌化工程中，經費從四百多億增加至九百多億。縣府建設處昨在議會指出，國發會認為審查標準應維持一致性及公平性，高架化工程由縣府依照作業要點程序，後續依審議結果辦理。

花縣府可能需負擔50億推動

建設處長鄧子榆說，依照「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，各縣市若要做鐵路高架化，需要可行性評估，並負擔部分配合款。因此按照要點，花蓮市區平交道高架立體化也回到原點提可行性評估，初步估算，縣府可能要負擔配合款五十億元左右，推動鐵路高架化。

花蓮到干城 雙軌路段暫緩施工

民進黨議員胡仁順認為，中央是否因財劃法須給地方三千七百多億經費，導致全台重大建設需要重新研議，連帶影響鐵路高架化工程？鄧子榆說，若地方有多的自有財源，編列配合款的壓力就會比較小，不過縣府在財劃法修定前就願意出配合款，政策與規定都願意配合，為配合高架化的評估，花蓮到干城間雙軌化路段工程也暫緩施工。

中央政府總預算被大量的刪凍，財劃法修正案也重新調整中央與地方的財源。行政院政務委員、工程會主委陳金德上月接受本報專訪的時候說，財劃法則從中央拿走三千七百多億，包括花東鐵路雙軌電氣化、鐵路高架或立體化及花東縱谷景觀大道等花東重要交通建設，在財劃法修正後未來都會受到衝擊。

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