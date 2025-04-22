柯林國小湧泉閱讀節 重啟木質平台

宜縣柯林國小開辦湧泉閱讀節，重啟校園閱讀平台。（柯林國小提供）

2025/04/22 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉柯林國小響應四月二十三日世界閱讀日及宜蘭縣政府推動的蘭陽閱讀月，昨天開辦湧泉閱讀節，重啟校園閱讀平台，並在平台周邊種植光臘樹，期盼大樹底下好遮蔭，吸引更多小朋友到此讀書，營造成閱讀熱區。

柯林國小學生人數四十八人，屬於農村小校，因位處知名的柯林湧泉附近，學校年度閱讀活動命名為湧泉閱讀節，寓意透過閱讀培養出湧泉般的創意與發想，邀請兒童文學作家林哲璋現場導讀、分享寫作技巧，同時重啟閱讀平台，種下五棵光臘樹，提供一處戶外閱讀空間。

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柯林國小十多年前在校園三棵榕樹下打造一座木質閱讀平台，平台歷經日曬雨淋後腐朽而停用，三棵榕樹也在去年遭山陀兒颱風吹倒，校方本學年重新整建閱讀平台，另種光臘樹，選在湧泉閱讀節這天辦理啟用典禮。

校長任立誠、冬山鄉民代表蔡東海、柯林村長林明義、縣府教育處督學許凱雯等人，把寫有祝福吉祥話的木片吊掛在閱讀平台，慶祝閱讀平台重啟，更期許學生利用閱讀汲取學習的養分。

任立誠說，柯林國小在縣府教育處、開蘭文教基金會支持下持續推動閱讀，湧泉閱讀節將在每年世界閱讀日前後舉辦，希望閱讀文化在校園扎根。

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