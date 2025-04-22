投市外轆排水工程 獲前瞻補助近10億

改善貓羅溪沿岸排水系統，南投縣府提報「外轆排水工程」，完工後可減少豪大雨造成淹水情形。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/22 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府規畫南投市貓羅溪外轆排水工程，總工程經費十二億二八六四萬元，獲中央前瞻計畫補助，縣府預估完工後，可大幅改善貓羅溪沿岸社區排水系統，將把該計畫列為今年最重要推動計畫。

用地補助4.8億 工程補助5.08億

去年七月，凱米颱風造成南投市貓羅溪水暴漲，淹沒周邊道路，並有數十部汽車泡在水中，災情慘重，風災後縣府提出「外轆排水工程計畫」，向中央爭取前瞻計畫補助，該計畫已獲行政院經濟部核定，其中工程經費五億八○九萬元獲全額補助，用地費七億二○五五萬元，中央補助六十七％，縣府自籌三十三％，即該部分中央補助四億八千多萬元。

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縣府工務處昨在縣務會議中簡報指出，該計畫工程項目包括：水閘門新建工程、出口左岸滯洪池新建工程、新設抽水站、水防道路分洪箱涵及護岸加高工程等保護措施，未來會進行用地徵收及用地地目變更。

改善貓羅溪周邊社區排水

縣長許淑華表示，整個貓羅溪的城市治理，過去曾做過多次內轆地區的排水系統整治，雖然已有很多易淹水區域的排水獲得改善，但近年來氣候變遷，雨水量難以預估，因此縣府在凱米颱風過後提報「外轆排水治理工程」計畫，向中央爭取補助，希望透過該計畫完善貓羅溪沿岸社區排水系統拼圖，讓整個南投市區排水功能更臻完善。

「外轆排水治理工程」計畫完成後，將可大幅改善貓羅溪周邊社區排水功能，減少豪大雨造成淹水情形，縣府今年會將該工程列為最重要的計畫，全力來推動。

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