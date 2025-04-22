為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    投市外轆排水工程 獲前瞻補助近10億

    改善貓羅溪沿岸排水系統，南投縣府提報「外轆排水工程」，完工後可減少豪大雨造成淹水情形。（記者陳鳳麗攝）

    改善貓羅溪沿岸排水系統，南投縣府提報「外轆排水工程」，完工後可減少豪大雨造成淹水情形。（記者陳鳳麗攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府規畫南投市貓羅溪外轆排水工程，總工程經費十二億二八六四萬元，獲中央前瞻計畫補助，縣府預估完工後，可大幅改善貓羅溪沿岸社區排水系統，將把該計畫列為今年最重要推動計畫。

    用地補助4.8億 工程補助5.08億

    去年七月，凱米颱風造成南投市貓羅溪水暴漲，淹沒周邊道路，並有數十部汽車泡在水中，災情慘重，風災後縣府提出「外轆排水工程計畫」，向中央爭取前瞻計畫補助，該計畫已獲行政院經濟部核定，其中工程經費五億八○九萬元獲全額補助，用地費七億二○五五萬元，中央補助六十七％，縣府自籌三十三％，即該部分中央補助四億八千多萬元。

    縣府工務處昨在縣務會議中簡報指出，該計畫工程項目包括：水閘門新建工程、出口左岸滯洪池新建工程、新設抽水站、水防道路分洪箱涵及護岸加高工程等保護措施，未來會進行用地徵收及用地地目變更。

    改善貓羅溪周邊社區排水

    縣長許淑華表示，整個貓羅溪的城市治理，過去曾做過多次內轆地區的排水系統整治，雖然已有很多易淹水區域的排水獲得改善，但近年來氣候變遷，雨水量難以預估，因此縣府在凱米颱風過後提報「外轆排水治理工程」計畫，向中央爭取補助，希望透過該計畫完善貓羅溪沿岸社區排水系統拼圖，讓整個南投市區排水功能更臻完善。

    「外轆排水治理工程」計畫完成後，將可大幅改善貓羅溪周邊社區排水功能，減少豪大雨造成淹水情形，縣府今年會將該工程列為最重要的計畫，全力來推動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播