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    內壢派出所將重建 7月底搬遷

    位於內壢火車站附近的內壢派出所廳舍將拆除重建。（記者李容萍攝）

    位於內壢火車站附近的內壢派出所廳舍將拆除重建。（記者李容萍攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區人口數逾四十三萬，中壢警分局考量內壢地區發展快速，配合市府都市更新計畫，啟動內壢派出所辦公廳舍遷建工程，昨邀集地方召開搬遷說明會，內壢派出所將於七月卅日前進駐臨時辦公廳舍，原派出所配合改建將於明年八月拆除，預計四年內完工啟用。原與中壢警分局同棟的中壢派出所，也將於五月底前搬遷至中壢區康樂路的「中興巷社宅」一樓新廳舍。

    臨時廳舍距原址100公尺

    中壢警分局長林鼎泰表示，位於台一線、內壢火車站附近的內壢派出所於一九九一年取得使用執照，未來拆除改建將結合社會住宅共構，預計七月底暫遷至興農路廿八號的臨時廳舍，距離原址僅一百公尺，洽公電話號碼均不變，服務轄區無縫接軌；原址則將於明年八月一日動工重建，施工期程約四年，完工後將遷回現址與社宅結合，提供市民服務。

    中壢派出所 5月底搬新家

    林鼎泰說，中興巷社宅用地原是中壢警分局的警察宿舍用地，結合都更興建社宅已完工，中壢派出所五月底前將搬遷至中興巷社宅新廳舍，廳舍空間更大，將社區生活融入治安功能，創新警政與民生結合作法，可望成為現代化、親民、無障礙設計的新式警察辦公廳舍，提升服務品質。

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