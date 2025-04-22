單身聯誼 今年名額增至80人

桃市府單身男女聯誼活動「幸福桃園．愛情結緣」將於6月28日舉辦。（資料照，民政局提供）

2025/04/22 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府民政局舉辦的單身男女聯誼活動「幸福桃園．愛情結緣」，六月廿八日將在龍潭區繞山花（三和青創基地）及三水市民活動中心登場，今年男女名額倍增各四十名，年滿廿五歲的單身者，設籍或工作地點在桃園，即起至六月三日可上網報名，網址：（https://www.pr23.com.tw/event/35672）

民政局長劉思遠表示，去年的活動廣受好評，四十位參與者中成功促成九對佳偶，今年擴大參與人數，名額從四十人增加到八十人，希望單身男女能在輕鬆愉快的氛圍中找到有緣人。

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民政局指出，為了讓聯誼更具互動性，「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁同步推出「最讓你臉紅心跳的聯誼遊戲」票選活動，有默契快問快答、戀愛版你畫我猜、撩人土味情話挑戰、兩真一假遊戲，用趣味方式快速掌握對方喜好，增加配對率，獲得最高票的遊戲將納入單身聯誼破冰活動中。

民政局說，票選從昨起到四月卅日共十天，結果五月一日公布，活動加碼抽好禮，參與投票並至「桃園民政好厝邊」粉專留言並tag好友者，即可參加抽獎，有機會獲得K歌藍牙喇叭、冰霸杯等實用好禮。

此外，民政局去年與各大宮廟及區公所合作組成「脫單助攻隊」，共舉辦十二場次單身聯誼活動，計有五九一人次參與，成功促成五十一對佳偶，今年八德及蘆竹區場次已結束，其餘六場由各區公所籌辦中，下半年將陸續登場。

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