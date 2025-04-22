棉絮擾人 桃園木棉行道樹剩2714棵

前兩天桃園地區下起大雨，中央大學前中大路的火紅木棉花掉滿地。（記者李容萍攝）

2025/04/22 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「紅紅的花開滿了木棉道、長長的街好像在燃燒」，民歌「木棉道」傳唱四十餘年，每當火紅木棉花整排開花時景致壯觀優美，但木棉結果後掉落爆開，飄落的大量棉絮，讓人相當困擾，經評估不適合當行道樹，市府養護工程處普查市境木棉行道樹為二七一四棵，自二○一八年至今少了三四四棵。

中大正門150棵 校方建議保留

木棉樹形具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，每年清明節前後，木棉花盛開時，放眼望去，一片橙紅，令人驚豔！位在中壢區中大路的國立中央大學，從中大路到學校正門約四百公尺長的人行道兩側就遍植木棉樹約一百五十棵，中壢區公所去年進場中大路進行道路及人行環境改善工程時，中大校方人員即建議公所，中大路上的木棉花路樹為中大特色，建議應保留木棉樹，讓火紅景象繼續成為特色。

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花瓣、果實 易造成環境髒亂

養工處主任祕書姜志男表示，木棉樹不適合當行道樹的原因，包括木棉花期期間，掉落的花瓣和落果因含水量高，落地後會爆漿噴出汁液，經日曬後產生臭味及造成環境髒亂、易影響行車安全，且其果實爆開的棉絮易導致過敏，造成呼吸道敏感族群不適，以及冷氣等設備會被棉絮阻塞。

姜志男說，對於會影響環境與安全的行道樹種，養工處除在果實成熟前由廠商協助打果，也會結合清潔隊加強清掃預防，避免影響市民走路及行車安全。

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