桃園大溪中正公園 北側動線整併變開闊

大溪中正公園整建工程保留所有公園大樹，將公園北側既有3條動線整併為2條，提供更完整的開闊綠地。（記者李容萍攝）

2025/04/22 05:30

一期投入3千多萬整建 同時改善危險易跌落的水溝

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪區中正公園位於大漢溪畔、大溪橋東端台地上，已有百年歷史，市府風景區管理處考量公園鄰近大溪老街，假日人潮眾多、使用率高，分二期啟動「大溪中正公園整建工程」，第一期工程投入三千多萬餘元經費，保留公園所有大樹，將公園北側既有三條動線整併為二條，提供完整開闊綠地、活動空間予民眾休憩，同時改善公園內危險易跌落的水溝，讓居民、遊客都說「更好走、好逛了」。

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大船小船主題遊戲場 6月底完成

風管處長廖育儀表示，大溪中正公園整建工程第一期工程施作範圍為公園北側為主，從帆船廣場延伸至相撲廣場間，包括拆除更新原有的老舊遊具設施，打造「大船小船」主題遊戲場及改造公園整體景觀與休憩空間、動線整併等，工程完成約七成，已完成的公園北側景觀步道及節點廣場改造，分別於去年十一月及今年二月開放，目前正進行遊具更新作業中，預計今年六月底完成，待遊戲場檢驗程序完備後開放使用。

遊戲場特色以大溪歷史文化為發想融合大溪在地「崁津歸帆」意象，打造「大船小船」主題遊戲場，遊戲動線設計為較低挑戰的「小船區」與高挑戰的「大船區」，其中，「小船區」以跳躍、平衡、小擺盪，鼓勵較小孩童在小船區活動，並可自成完整的循環動線，「大船區」以多項攀爬行為，到最後的溜滑梯，提供多元的遊戲環境。

二期以南側及周邊為主 規劃設計中

廖育儀說，第二期工程正進行規劃設計，施作範圍為公園南側及周邊，將改善步道、涼亭、體健設施老舊、排水溝外露危險、公園動線整合等問題，期透過各項設施改善作業，提供大溪在地居民更加舒適、友善的休憩場域，預計今年底完成規劃設計，並向中央爭取預算於明年動工。

市議員李柏坊表示，大溪中正公園曾是桃園的八大景之一，因公園設施老舊、兒童遊具已使用超過十年，若不更新易發生危險，且原有三條步道的分歧點多、動線不明確，易讓遊客混淆，如今步道動線整合變友善，公園煥然一新。

市議員陳治文說，遊戲場的遊憩空間設計仍有不足，溜滑梯過陡，加上滑梯採密閉式設計，到了炎夏恐十分悶熱，攀爬梯過於筆直，幼童不易上下，另沙堆設計難免有貓、狗聚集而有排泄物混合在內，環境衛生的維護未來是考驗。

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