《新北》校護甄選 21職缺明起報名

2025/04/22 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕新北市今年「學校護理人員聯合甄選」釋出廿一個職缺，採「初試加複試」雙階段辦理，初試明天（廿三日）上午八點起至四月廿九日晚間六點開放線上報名、繳費，即日起可至「新北市教育人員聯合甄選報名系統」下載簡章。

教育局表示，校護人員甄選六月七日辦理初試，考科為「學校衛生護理學」與「綜合護理學」，題型皆為選擇題；六月廿八日辦理複試，內容包含急救實務演練、口試與資料審查；七月三日公告正、備取名單，七月十日公開分發並公布結果。

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高灘處招考3駐衛警察

另外，新北市府高灘地工程管理處招考三名駐衛警察，即日起至四月廿九日開放線上報名，須具備中華民國國籍，並有高中職（含）以上學歷，無經驗與科系限制，月薪為三萬七九八○元，主要工作為代管中央轄管河川區域、市轄管河川區域及排水設施巡查、取締違法案件等。

高灘處長黃裕斌指出，考試分為筆試及口試二階段，筆試五月廿四日舉行，內容包含水利法與其施行細則、經濟部辦理違反水利法案件裁罰要點等，筆試成績前五十％且分數六十分以上進入第二階段，六月十一日辦理口試，即日起可至高灘處官網下載簡章。

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