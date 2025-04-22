《新北》八里拚觀光 規劃北堤濕地廊道

八里區公所提出「北堤濕地觀光廊道」構想，將沿明渠延伸至下罟子漁港（見圖），結合自行車道、觀光市集及生態景觀。（市議員鄭宇恩提供）

2025/04/22 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕為振興新北市八里區觀光經濟，市府積極規劃延伸景觀廊道，昨日由副市長朱惕之率市府團隊與地方民代開會，八里區公所提出「北堤濕地觀光廊道」構想，將沿明渠延伸至下罟子漁港，結合自行車道、觀光市集及生態景觀，打造具地方特色的濱海觀光新廊帶，目前仍在提案階段，將爭取中央經費補助，後續展開規劃設計及工程施作。

八里區長林銚傑表示，現階段遊客多集中在左岸碼頭、挖子尾自然保留區及十三行博物館周邊，未來隨淡江大橋完工通車，提升交通便利性，因此提出台北港明渠周邊景觀廊帶計畫，分成三部分，北堤濕地將建置自行車道與觀景平台；明渠段納入港務局二○二七至二○三○年中期計畫，設置舢舨市集與觀光漁市；水仙公園將重塑具教育功能的濱海植物園。

請繼續往下閱讀...

市議員鄭宇恩表示，八里自八仙樂園停業後觀光動能銳減，地方殷切期盼經濟重啟，呼籲市府兼顧觀光與基礎設施品質，包括升級八里污水處理廠、優化道路排水系統、解決挖子尾街逢雨必淹問題等，並加速推動八里輕軌建設。

市議員陳家琪說，挖子尾地勢低窪，盼市府改善易積淹水地區，同時與遊艇業者合作，提升觀光量能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法