《新北》整頓違規招牌 板橋新海路列首波

2025/04/22 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕為改善市容景觀，確保行人和用路人安全，新北市工務局即日起啟動「招牌新視界」專案，針對巨大突出、離地高度不足、鏽蝕及孔雀燈（燈具造型像孔雀開屏）等四類違規招牌，採取「先輔導、後拆除」方式分階段整頓，盼營造清晰視線與整潔街景。

先輔導後拆除 初勘上百處納入

工務局長馮兆麟表示，新北市招牌密集，許多廣告未符合法規或疏於維護，不僅影響觀瞻，也潛藏公共安全風險。此次招牌整頓專案以「公共安全、視線清晰、市容整齊」為原則，首波行動將從人流密集的板橋區新海路啟動，該路段連接新莊，周邊為住宅區、新埔國中與商圈。

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初步勘查，新海路約有上百處招牌納入整頓對象，即日起張貼勸導單，並展開卅天輔導期，屆期未改善者將發函限期處理，逾期仍未改善者，依《建築法》裁罰並命所有權人自行拆除，最終由違章建築拆除大隊代為執行。馮兆麟說，專案以輔導為主，鼓勵廣告使用人合法設置招牌，市府將提供行政指導協助改善，對於拒不配合者，將依法執行必要處置，未來整頓範圍將優先擴及交通要道、學校周邊及商業鬧區等人流密集地區。

議員建議設諮詢窗口 研議獎勵機制

市議員黃心華認為，許多招牌為早期設置，非蓄意違法，建議市府提供清楚的安全規範與標準樣式，並針對中小型商家給予「改善過渡期」及設立諮詢窗口，協助店家順利調整。另建議比照都更或危老建築補助模式，研議獎勵機制，加速招牌改善。

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