鶯歌缺眼科診所 學童檢查跨區不便

「鶯歌健康醫養園區」將採多目標開發。圖為模擬圖。（新北衛生局提供）

2025/04/22 05:30

衛生局︰將以視力車入校服務 醫養園區眼科列優先評估

〔記者羅國嘉／新北報導〕為強化鶯歌區在地醫療與長照服務，新北市長侯友宜昨日前往「鶯歌健康醫養園區」預定地視察。市議員蘇泓欽當場反映，鶯歌目前沒有眼科診所，學童為了例行視力檢查需要跨區就醫，造成不便，盼市府儘速補足眼科醫療資源；衛生局回應，針對國小學童視力保健，與教育局每年盤點眼科醫療缺乏地區的國小，以視力車入校服務。

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蘇泓欽提到，當地唯一的眼科診所已於去年底歇業，學童學期初例行的視力健康檢查成為家長困擾，建議市府短期內以巡迴車方式，入校辦理視力檢查，減少家長來回奔波，也符合學校健康管理需求。

侯友宜視察醫養園區預定地

「鶯歌健康醫養園區」規劃設置在鶯歌區公所前方現有的停車場用地，面積約二二三八平方公尺，採多目標開發。衛生局長陳潤秋表示，目前鶯歌地區基層診所科別多以一般內科、婦兒科及耳鼻喉科為主，專科多元性有待強化。為滿足民眾日常就醫及未來長照需求，醫養園區規劃設置一層「複合式聯合門診中心」，將眼科納入優先評估科別之一。

鄰近三峽、土城有區域級醫院

針對現階段因應方式，陳潤秋指出，鄰近的三峽恩主公醫院與市立土城醫院皆為區域級醫院，能提供完整的眼科門診與住院醫療服務。此外，市府也透過醫師公會鼓勵眼科診所前往鶯歌區開業；另將運用糖尿病照護車，由診所或衛生所在社區提供慢性病患者眼科檢查服務。

市議員江怡臻表示，目前與衛生局研議設置「衛生室」及推動「巡迴醫療車」，協助偏區學童進行視力等健康檢查，若由醫療團隊入校檢查，將大幅減輕家長負擔；市議員呂家愷呼籲市府積極向中央爭取拍板定案，讓「鶯歌健康醫養園區」規劃不再停留於藍圖階段，早日進入實質建設，造福三鶯地區民眾。

「鶯歌健康醫養園區」規劃設置在區公所前方現有的停車場用地。（記者羅國嘉攝）

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