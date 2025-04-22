捷運三鶯線動態測試 模擬無人駕駛

捷運三峽鶯歌線目前優先段，進入「模擬營運情境的全自動無人駕駛」階段。（新北捷運局提供）

2025/04/22 05:30

橫溪站至鶯歌車站優先 進度逾85％ 年底完工 明年初通車

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市捷運三峽鶯歌線針對優先段（LB04橫溪站至LB08鶯歌車站）展開動態測試，進入「模擬營運情境的全自動無人駕駛」階段；市長侯友宜昨天從三峽站（LB06）試乘至鶯歌車站，測試列車性能。他表示，未來捷運通車後從三峽、鶯歌到台北市可節省二十分鐘，出站就到新北市美術館，目前工程進度達八十五．五一％，目標今年底完工、明年初通車。

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到台北可省20分鐘

侯友宜說，捷運三鶯線是新北市府首條自辦的中運量捷運，全長十四．二九公里，起點頂埔站（LB01）銜接捷運板南線，路線橫跨土城、三峽、鶯歌區，通車後市民前往台北市可節省約二十分鐘通勤時間，未來延伸至桃園八德段，串接桃園捷運綠線，呼籲中央盡速核定，打造北北桃捷運生活圈。

10月全線動態測試

他指出，三鶯線採取全自動無人駕駛營運模式，包括自動駕駛情況、月台門自動開關、到站停準度、列車間的自動加減速、自動列車監控與號誌系統整合測試等，一切非常平順，噪音也降到最低，預計十月進入全線動態測試，目標今年底完工、明年初通車。

市府捷運工程局長李政安說明，目前十二座車站站體裝修、水電與機電系統同步施工，月台門、自動收費閘門逐站安裝完成，待三鶯線列車完成穩定性測試與十幾萬項機電系統靜動態測試項目後，提報交通部審查、履勘，確認安全無虞通車。

立委蘇巧慧表示，捷運三鶯線工程總經費五○二億元，感謝時任行政院長林全與總統賴清德支持，中央前瞻基礎建設補助一八五．四億元，打通鶯歌、三峽到土城頂埔的交通動脈，也感謝市府團隊在施工過程全力以赴，一起解決困難，相信中央、地方會努力合作，讓三鶯線如期如質完工。

市議員卓冠廷搭乘發現，列車轉彎過程明顯聽到輪軸之間的摩擦聲，擔憂捷運周遭的隔音牆設置不足，打擾附近住家安寧；此外，萬一發生意外，車輛和行控中心能否及時通知警察與保全處理？盼通車前全部改善完成。

市議員江怡臻說，當地居民關切三鶯線何時完工、通車，如今地方期待的捷運夢終將實現，通車後將提升生活機能，帶動地區繁榮發展。

市長侯友宜等人試乘，對列車性能感到滿意。（記者陳奕劭攝）

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