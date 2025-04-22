北市提供寵物緊急安置 協助孤老安心就醫

2025/04/22 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕國內長者面臨喪偶及子女疏於陪伴的困境，寵物治療成為另一種情感依託，卻常發生長者擔心寵物無人照顧，導致長者常不願就醫、安置或搬遷服務的狀況。台北市社會局與動保處擬定對策，攜手友善寵物商家提供貓犬緊急安置，市府提供費用減免，兼顧長者生理與心理需求，盼長輩能安心接受醫療照顧。

社會局指出，曾有低收入的夫妻因子女移居國外，飼養貓咪寄託思子之情、消遣寂寞，因身體狀況不佳由社工協助送醫住院，卻因牽掛貓咪而著急返家，以至於耽誤治療。所幸經由社工勸說，並將貓咪安置在動物之家，後來社工也為夫妻尋來合適住處，兩人在身體恢復期間，則透過手機上的照片排解對貓咪的思念。

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由於類似案件日益趨增，市長蔣萬安要求針對獨居長者就醫時的寵物照顧情形研議妥處，並經與動保處多次研商，日前擬定由動保處尋求友善寵物商家，以提供長者寵物服務優惠資源。

社會局提醒，若民眾發現長者有寵物照顧問題，可結合友善寵物商家、親友及社群資源，或緊急情況時可再利用動保處提供的寵物緊急救援服務，相關費用後續將函請動保處協助減免或結合民間資源協助。

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