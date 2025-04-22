迎風足球場辦世壯運 北市議員爆最低規格

迎風河濱公園足球場曾在2017年作為世界大學運動會的競賽場地，當時由水利處代辦整建工程。（資料照，市府提供）

2025/04/22 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕世界壯年運動會將於五月登場，台北市議員曾獻瑩指出，足球部分賽事安排在教育部體育署評為D級的迎風河濱公園足球場，該場地僅設置流動廁所與鋁合金座椅，部分球場甚至未設觀眾席，僅規劃臨時觀賽區，整體設施明顯簡陋。世壯運發言人郭音蘭表示，所有比賽場館皆經各運動種類技術代表確認符合規定，並獲國際壯年運動總會核准同意才納入賽事使用，相關設施更新會在賽前完成施工。

曾獻瑩指出，根據體育署參照國際足球總會（FIFA）、日本足協標準及相關手冊所訂定的足球場地分級制度，D級場地屬於最低等級，只適用於地區性比賽、日常訓練與練習賽使用，無論在球場容量、賽務空間、照明設備、草坪養護皆為最低規格。

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曾獻瑩說，迎風足球場為開放空間，缺乏固定觀眾席與選手休息設施，廁所是臨時流動設置，夜間照明燈具部分不亮，廣播、冷氣、電子計分等設備也未完備；近半年還有許多民眾陳情場地設施問題；他認為，世壯運肩負城市行銷任務，若場地狀況不佳，將損害國際形象，市府應立即盤點設備缺失，需全面整修，必要時重新安排適合場地。

郭音蘭表示，五月起也將全面封場養護草皮，以提升場地品質並確保選手安全。

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