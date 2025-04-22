撤銷京華城20%容獎 北市府挨批太被動

鼎越送出的變更設計內容，市議員秦慧珠要市府發給建照時註明永久取消，不讓鼎越還有恢復20％容獎的可能。（資料照）

2025/04/22 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕京華城改建容積獎勵廿％涉圖利，導致前台北市長柯文哲被起訴收押中，鼎越開發本月九日掛件申請變更設計取消廿％容獎，又以聲明表示是暫緩非取消；台北市議員秦慧珠昨在議會質詢指出，市府應該釜底抽薪，發給建照時註明永久取消，不讓鼎越還有恢復廿％容獎的可能；都市發展局局長簡瑟芳表示，只要都市計畫合法，行政機關無法限制業者日後依法重新提出設計變更與容積獎勵申請的權利。

樓層縮減高度未變 秦慧珠憂結構安全？

秦慧珠強調，鼎越九日掛件申請撤銷廿％容獎，將原容積率由八四○％降為七二八％，樓地板面積由約十四萬平方公尺調降為十二萬多平方公尺，減少面積約一萬八千多平方公尺；樓層從十九層調整為十七層，但建築總高度未作變更，變更設計後的建築結構是否安全？

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建管處：須依規定進行結構外審

建管處表示，鼎越送出的變更設計內容，已依規定進入都市設計與建造執照變更程序，由業務科辦理行政審查中，尚未進入核准階段。若變更項目無重大外觀異動，可依簡易程序處理，但涉及挑高樓層的結構異動部分，仍須依規定進行建築結構外審。

秦慧珠也提到，雖然容獎變更申請仍在審查中，但現場仍可見施工活動，是否合法合規？並表示蔣萬安已公開表示廿％容獎是「撤銷」非「暫緩」，市府應該在重新核發建照時明文註記，不得再申請廿％的容獎，以釜底抽薪的方式斷絕殘念。

都發局說明，目前進行的是地下室開挖，未進行地上結構施工。簡瑟芳也說，在都市計畫合法的前提下，行政機關無法限制業者日後依法重新提出設計變更與容積獎勵申請的權利。只要都市計畫沒有變更或廢止，開發單位未來仍可依據現行法令與程序重新提出申請，並進入都市設計審議及建造變更程序；只要送件合法，仍須依法審查。

秦要求建立完整審查紀錄與註記機制

秦慧珠不滿表示，市府的立場完全是被動接受，無法讓市民放心；若未來法院判涉案人員無罪，鼎越就可以再主張享有原本的容積權利，這樣一來，現在的撤回就可能成為圖利未遂，甚至讓涉案人獲減刑的理由。她認為，市府應在後續建照核發時，建立完整審查紀錄與註記機制，避免日後反覆變更、重啟爭議。

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