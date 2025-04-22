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    台中菸葉廠「桶材倉庫」 盼規劃活動中心

    台中市議會教育文化委員會昨天參訪「台中菸葉廠」，認為「桶材倉庫」是適合規劃為市民活動中心的場所。（記者陳建志攝）

    台中市議會教育文化委員會昨天參訪「台中菸葉廠」，認為「桶材倉庫」是適合規劃為市民活動中心的場所。（記者陳建志攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕「台中菸葉廠」二○一六年登錄為歷史建築，市府並推動文化資產再利用規劃，為了解活化進度，並回應附近日新、祥興、大明里興建市民活動中心的需求，台中市議會教育文化委員會召集人陳廷秀，昨天偕同多位議員參訪，認為「桶材倉庫」適合規劃為市民活動中心，希望市府文化局和民政局能積極促成。

    市府文化局長陳佳君表示，台中菸葉廠二○一八年停止營運後，目前由市府進行管理，未來規劃設置「文化資產資材管理中心」、「考古遺址典存庫房」，並期望引入多媒體互動展演、創意研發空間與文創商業等新興用途。

    昨天包括市議員陳廷秀、林碧秀、張芬郁、林德宇、黃守達等人參訪，張芬郁和林碧秀都希望結合中央和地方的資源，早日進行活化；林德宇希望未列入歷史建築的空間和建物能釋出，由市府主動提出需求納入空間規劃；出席議員認為「桶材倉庫」適合規劃為市民活動中心，陳廷秀要求市府文化局和民政局能積極促成。

    國有財產署中區分署副分署長卓翠雲表示，桶材倉庫未被列為歷史建築，尊重市府的規劃。

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