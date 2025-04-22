獲補助千萬 中捷紅線可行研究案決標

立委何欣純（右三）廿一日於豐原會勘台中捷運紅線規劃情況。 （記者張軒哲攝）

2025/04/22 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕不少豐原人期盼台中捷運紅線可由崇德延伸至豐原，立委何欣純昨天（廿一日）偕交通部鐵道局於豐原會勘指出，中市府上月招標紅線可行性研究案，昨日發佈決標公告。市府指出，可行性研究採購案，已於二月廿六日上網公告招標，完成決標後啟動標案作業，將逐步推動落實台中整體捷運路網願景。

全長11.8公里 設8座高架車站

台中市府指出，崇德豐原線規劃以高架型式自崇德路與三民路路口開始，沿線依序行經崇德路、承德路、豐原大道一段、中正路等道路，止於豐原大道與中正路路口，沿途經過北區、北屯區、潭子區、神岡區及豐原區，串聯一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心、潭雅神綠園道等商圈廊道，路線長約十一．八公里，設置八座高架車站。

請繼續往下閱讀...

何欣純昨日邀集市議員蕭隆澤、謝志忠、周永鴻等人於豐原大道會勘。何欣純說，紅線可行性研究去年第四季交通部即同意補助一一七○萬元來做規劃，整體研究經費約需二千萬元，不足部分還需要地方預算來配合，希望後續規劃期程順利，加速紅線進度。

交通部鐵道局說，捷運紅線沿線行經崇德商圈、十四期重劃區、洲際棒球場等等，串聯相當多商圈及重要據點，將採高架的方式來規劃，市府捷工局表示，台中捷運紅線目前已經完成評選作業，昨日辦理決標程序。

台中捷運紅線預計沿著崇德路高架至豐原。 （記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法