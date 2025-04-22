台中「好孕專車」7月上路 議員建議回溯至元月

2025/04/22 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕市府將在七月一日推動「好孕專車」，自孕期起至預產期後六個月，可獲得乘車補助，市議員黃守達、張玉嬿、謝家宜、王立任質疑，好孕專車原本在今年元月初推動，現已晚了半年，優惠卻無法回溯到元月至六月底的產婦，根本是「為德不卒」，將約有五千六百位產婦與此福利擦肩而過；社會局長廖靜芝強調，好孕專車是補助孕婦，在七月一日後申請的準媽媽都可適用，七月一日前產婦並不適用，但會再研議。

另外，中市公托目前有四十六處，市議員張芬郁、謝家宜、陳雅惠、楊大鋐、周永鴻質疑，市長盧秀燕指公托增加九倍，但是台中市目前公托等候的幼兒達三千多人，每收托一名幼童，有近三名幼童在等候補，要求加快腳步及增加公托；廖靜芝表示，今年會增加四至五處公托，明年增加十處，屆時台中市共六十處公托。

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社會局長︰將會再研議

市府七月一日推「好孕專車」，最高享六千元乘車補助，自孕期起至預產期後六個月，可獲得三十趟次，每趟上限二百元，預估將有一萬一千多名孕媽咪受惠，社會局表示，由於要結合醫院、計程車及台中通APP系統，因此今年七月實施，議員黃守達、張玉嬿、王立任、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、陳俞融則質疑好事做一半。

最高6千元乘車補助 逾1.1萬人受惠

黃守達、王立任表示，好孕專車比原訂延宕半年，訂出自孕期起至預產期後六個月都可受惠，但七月一日前的產婦卻不能回溯補助，根本為德不卒；黃守達更要求市府，務必督促加入好孕專車計畫的計程車設安全座椅等配備，才能實際滿足產婦帶寶寶去打預防針的需求。

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