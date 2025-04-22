推動台知園區 竹縣長催公墓遷葬

竹北市位於台知園區預定範圍內的第一公墓用地。（記者廖雪茹攝）

2025/04/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科將台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知園區）列為五支箭政策積極推動，其中位於區內的竹北市第一公墓用地，目前尚無禁葬、遷葬相關計畫，他昨天在臉書點名「請公所展現行動力」；市公所則回應，此議題已超出單一鄉鎮市公所所能獨立推動的範疇，樂見與縣府民政處共同研議具體可行的後續作法。

楊文科日前於主管會報中表示，第一公墓除了為台知園區預定地外，縣府也多次接獲民眾陳情關心公墓遷建問題。據去年五月內政部都市計畫委員會審議版本，台知園區內第一公墓坐落土地將規劃為文大用地、道路用地及住宅區。

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竹北公所︰超出獨力推動範疇

民政處表示，自二○二三年起多次發函竹北市公所，詢問現有殯葬設施研議改善等，並函轉民眾陳情盼望第一公墓遷建等，公所則回覆會持續蒐集地方民意、依據公所施政期程辦理。

竹北市公所回應，第一公墓禁葬、遷葬相關事宜，涉及市民權益與區域整體發展，殯葬設施的整體規劃與遷葬推動，應從「大新竹生活圈」的整體視野審視，此議題已超出單一公所獨立推動的範疇。

另縣府產業發展處表示，預計七月上旬辦理聽證前說明會，今年底完成正式聽證會，目前在進行前置作業，持續推動台知園區。

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