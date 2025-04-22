竹縣4觀光「亮點」 5/20推旅遊護照

新竹縣司馬庫斯入選交通部觀光署推動的「台灣觀光一○○亮點」。 （記者廖雪茹攝）

2025/04/22 05:30

峨眉湖、張學良文化園區、青蛙石步道及司馬庫斯 上榜台灣「百大」

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉湖、五峰張學良文化園區、尖石青蛙石步道及司馬庫斯四大景點，入選交通部觀光署推動的「台灣觀光一○○亮點」活動；為強化旅遊品牌，縣府昨舉辦推介會與各大觀光產業團體攜手合作，推出四大景點遊程建議及店家優惠的「旅遊護照」，還有集章換皮皮獅徽章活動，力衝今年的觀光人數突破八百萬人次。

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推薦遊程 結合近30店家優惠

縣長楊文科表示，新竹擁有豐富的自然景觀和深厚的人文底蘊，此次入選的四大景點各具特色，從峨眉湖的湖光山色，五峰張學良文化園區的歷史風情，再到尖石青蛙石步道的生態魅力，及擁有千年神木的司馬庫斯，每一個景點都有獨特的魅力。

力拚今年遊客突破800萬人次

楊文科說，新竹縣的觀光人數去年達七三四萬人次，今年目標是提升到八百萬人次，未來縣府也將透過資源整合、推動行銷方案與舉辦特色活動，提升新竹縣觀光品牌力，吸引更多國內外遊客造訪。

交通旅遊處長陳盈州指出，縣府四月邀約國內外旅行社實地踩線，各亮點專屬行程將陸續上架，五月廿日將推出「旅遊護照」，內含四大景點的一日遊與二日遊行程建議，並提供近卅家店家優惠資訊，還有集章活動，可兌換皮皮獅紀念徽章，讓遊客按喜好規劃行程。

9、10月旅宿 送門票、折抵券

另配合觀光署「環島月月Party」活動，新竹縣九月擔任「主打星」，將響應推出優惠券活動，九至十月入住指定合作旅宿，即可獲得青蛙石天空步道門票五十元優惠券及峨眉湖遊艇一百五十元搭乘折抵券，數量有限，送完為止。活動官網： https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/100spotlights 。

新竹縣五峰張學良文化園區入選交通部觀光署推動的「台灣觀光一○○亮點」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣尖石青蛙石步道入選交通部觀光署推動的「台灣觀光一○○亮點」。 （記者廖雪茹攝）

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