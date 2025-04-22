公館國小2作品 進軍國際發明展

苗栗縣公館國小在「2025 IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」中，一舉奪得2金3銅及企業特別獎佳績，兩件金牌作品，將代表台灣前往日本大阪參加國際發明展。（記者張勳騰攝）

2025/04/22 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣客語推廣及科技創新領域表現優異，縣長鍾東錦昨表揚績優學校與人員，其中公館國小在「二○二五IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」中，一舉奪得二金三銅及企業特別獎佳績，學生楊雨潔、謝承旭兩件金牌作品，將代表台灣前往日本大阪參加國際發明展，為苗栗及台灣爭光。

苗栗縣政府長期深耕客語教育，致力於打造客語生活化校園，成果豐碩。今年度共卅五所校（園）榮獲行政院客委會客語生活學校輔導訪視績優學校。

請繼續往下閱讀...

客委會「獎勵推動客語教學語言學校」獲獎學校為南庄鄉田美國小、頭份市建國國中；「獎勵辦理客語教學語言者」由公館鄉鶴岡國中教師黃美貞獲獎，皆在客語教學推廣方面表現優異而獲獎。

公館國小榮獲金牌的「多功能安全熱熔膠槍」作品，是由六年級學生楊雨潔發明，結合防燙外殼、溫度感應、時間顯示等功能，解決實際使用熱熔槍時的多重困擾。另一件金牌作品「多功能移動式梯子」，由學生謝承旭設計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法