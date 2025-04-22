為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公館國小2作品 進軍國際發明展

    苗栗縣公館國小在「2025 IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」中，一舉奪得2金3銅及企業特別獎佳績，兩件金牌作品，將代表台灣前往日本大阪參加國際發明展。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣公館國小在「2025 IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」中，一舉奪得2金3銅及企業特別獎佳績，兩件金牌作品，將代表台灣前往日本大阪參加國際發明展。（記者張勳騰攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣客語推廣及科技創新領域表現優異，縣長鍾東錦昨表揚績優學校與人員，其中公館國小在「二○二五IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽」中，一舉奪得二金三銅及企業特別獎佳績，學生楊雨潔、謝承旭兩件金牌作品，將代表台灣前往日本大阪參加國際發明展，為苗栗及台灣爭光。

    苗栗縣政府長期深耕客語教育，致力於打造客語生活化校園，成果豐碩。今年度共卅五所校（園）榮獲行政院客委會客語生活學校輔導訪視績優學校。

    客委會「獎勵推動客語教學語言學校」獲獎學校為南庄鄉田美國小、頭份市建國國中；「獎勵辦理客語教學語言者」由公館鄉鶴岡國中教師黃美貞獲獎，皆在客語教學推廣方面表現優異而獲獎。

    公館國小榮獲金牌的「多功能安全熱熔膠槍」作品，是由六年級學生楊雨潔發明，結合防燙外殼、溫度感應、時間顯示等功能，解決實際使用熱熔槍時的多重困擾。另一件金牌作品「多功能移動式梯子」，由學生謝承旭設計。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播