苗縣公共化幼兒園招生 今明報名

苗栗縣114學年度公共化幼兒園招生22日起受理報名。（資料照）

2025/04/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一一四學年度公共化幼兒園招生，將於今日起報名，苗栗縣政府教育處表示，目前縣內公共化幼兒園包含國中小附設幼兒園七十八園、鄉鎮立幼兒園（含分班）計十一園及非營利幼兒園十七園，總計約可提供四千四百九十個平價公共化教保服務就讀名額。

106園共4490名額 週五抽籤

苗縣府教育處表示，苗栗縣一一四學年度公共化幼兒園招生分為二階段辦理，第一階段招生將統一於四月廿二日、廿三日受理報名，於四月廿五日抽籤，登記資格為年滿三足歲以上之幼兒（二○一九年九月二日至二○二二年九月一日出生）及設有幼幼專班或經縣府同意混齡編班之兩足歲幼兒（二○二二年九月二日至二○二三年九月一日出生）；第二階段則開放尚有缺額的幼兒園繼續辦理招生登記。

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身心障、中低收 優先就讀

另，若為身心障礙幼兒（含持有暫緩入學證明之幼兒）、低收入戶幼兒、中低收入戶幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭之子女、中度以上身心障礙者子女、苗栗縣保護安置個案幼兒、育有三胎以上子女家庭之幼兒及一一四學年度家有兄姊就讀該校（園）或其所在學校者，得優先進入就讀。

為提供家長更便利的方式為幼兒選擇合適的幼兒園就讀，教育處也於「苗栗縣公共化幼兒園招生網」（https://kid-miaoli.mlc.edu.tw）建置公告平台，提供家長即時了解相關招生資訊，並同時規劃有「線上」登記報名與「現場」登記報名等多元管道。

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