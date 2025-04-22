為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣公共化幼兒園招生 今明報名

    苗栗縣114學年度公共化幼兒園招生22日起受理報名。（資料照）

    苗栗縣114學年度公共化幼兒園招生22日起受理報名。（資料照）

    2025/04/22 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一一四學年度公共化幼兒園招生，將於今日起報名，苗栗縣政府教育處表示，目前縣內公共化幼兒園包含國中小附設幼兒園七十八園、鄉鎮立幼兒園（含分班）計十一園及非營利幼兒園十七園，總計約可提供四千四百九十個平價公共化教保服務就讀名額。

    106園共4490名額 週五抽籤

    苗縣府教育處表示，苗栗縣一一四學年度公共化幼兒園招生分為二階段辦理，第一階段招生將統一於四月廿二日、廿三日受理報名，於四月廿五日抽籤，登記資格為年滿三足歲以上之幼兒（二○一九年九月二日至二○二二年九月一日出生）及設有幼幼專班或經縣府同意混齡編班之兩足歲幼兒（二○二二年九月二日至二○二三年九月一日出生）；第二階段則開放尚有缺額的幼兒園繼續辦理招生登記。

    身心障、中低收 優先就讀

    另，若為身心障礙幼兒（含持有暫緩入學證明之幼兒）、低收入戶幼兒、中低收入戶幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭之子女、中度以上身心障礙者子女、苗栗縣保護安置個案幼兒、育有三胎以上子女家庭之幼兒及一一四學年度家有兄姊就讀該校（園）或其所在學校者，得優先進入就讀。

    為提供家長更便利的方式為幼兒選擇合適的幼兒園就讀，教育處也於「苗栗縣公共化幼兒園招生網」（https://kid-miaoli.mlc.edu.tw）建置公告平台，提供家長即時了解相關招生資訊，並同時規劃有「線上」登記報名與「現場」登記報名等多元管道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播