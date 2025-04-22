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    （高雄）左營市場用地 擬蓋商場、活動中心

    左營區華夏、曾子公有市場用地招商計畫傳出有具體進展。（記者李惠洲攝）

    左營區華夏、曾子公有市場用地招商計畫傳出有具體進展。（記者李惠洲攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕高市左營區一千四百餘坪市場用地招商傳出好消息，市議員陳玫娟昨透露已近乎定案，規劃有停車場、商場、活動中心跟戶政事務所；經發局證實已與廠商完成簽約，持續整合地方意見。

    曾子、華夏路口 位黃金地段

    該場域原為兩處相鄰的市場用地與停車場用地，位於左營區曾子、華夏路口，鄰近生態園區、高鐵左營站、左營國中，被視為黃金地段。市府原規劃在此地闢建北高雄長青中心，卻三度流標，高市都委會二○二二年將停車場用地變更為市場用地，合併為後面積可達○．四八公頃（約一千四百坪），完整的空間可強化招商吸引力。

    還規劃建停車場、戶政所

    地方對這塊空間期待很深，所有左楠區朝野議員都曾質詢過，爭取內容包括複合式市場、日照中心、托嬰中心、活動中心、社區大學等，甚至還一度傳出旅館、百貨。

    市議員陳玫娟昨在議會質詢時指出，該案經各方多年努力，近期已定案，廠商計畫興建五層樓商場，涵蓋美食、停車場、里民活動中心與左營第二戶政事務所。

    經發局證實，此市場用地位於曾子路及華夏路口，已與廠商完成簽約，正持續整合民眾意見辦理投資執行計畫審查程序中，定案後會對外說明。

    合法停車場 出入口貼標章

    此外，高雄市民營公共停車場多達一一九三場，為加強停車場管理並保障市民權益，交通局推動「合法停車場標章」制度，除每年查核定型化契約外，並不定期派員抽查，確保停車場業者遵守規定，為使民眾易於辨識，即日起要求業者於停車場出入口明顯處張貼標章。

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