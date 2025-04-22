（高雄）中油蓋南部企業大樓 預估2030年完工

中油南部企業大樓預計2030年6月完工，可容納1400人辦公。（模擬圖，記者葛祐豪攝）

2025/04/22 05:30

原高煉廠土地建21層高樓 可容納1400人辦公

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油總部實質南遷高雄有譜，中油規劃在緊鄰台積電廠區的原高煉廠土地，興建廿一層南部企業大樓，可容納一四○○人辦公，預計二○三○年中完工；立委賴瑞隆要求中油兩週內組成實質南遷推動小組。

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賴瑞隆要求組總部南遷推動小組

中油石化、煉製等主要事業部分布高雄，二○一六年並將設籍變更至楠梓區左楠路二號，但總部仍位於台北信義區；市長陳其邁今年前往經濟部，再度爭取中油在高雄設總部暨研發中心。

立委賴瑞隆昨邀立院經濟委員會考察台積電，並針對中油南部企業大樓做討論。中油表示，地點規劃於左楠路原高煉廠區的A2區域，第一期南坵塊一．二五公頃將興建南部企業大樓，是地上廿一層、地下三層鋼骨建築，可容納一四○○人辦公，優先提供中油同仁進駐，其餘辦公空間租給半導體產業。

中油南部企業大樓將於今年五月決標，統包工程明年十月決標開工，預計二○三○年六月完工；至於第二期北坵塊，面積一．九三公頃，中油計畫與國家住都中心合作進行公辦都更。

賴瑞隆強調，高雄是石化重鎮，希望未來中油董事長、總經理能在中油南部企業大樓辦公，就近管理工安安全，他也要求兩週內中油成立總部實質南遷推動小組。

中油︰已數百員工駐高或採南北上班

中油副總羅博童表示，目前中油已有數百名員工進駐高雄或採南北上班，像工安、環保、新工等單位，未來南部企業大樓完工後，仍須考量北部員工的家庭與業務洽談方便性。

經濟部次長何晉滄表示，陳其邁市長非常重視中油土地未來規劃，希望開放給台積電供應鏈，經濟部園管局已與高市府成立專案小組，五月初會進一步討論產專區的配置。

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