環境部與台大合作 推動ESCO深度節能

環境部昨與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄，環境部長彭啓明（右）與台大校長陳文章（左）代表簽署。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/22 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣大學每年的電費支出超過四億元，為協助深度節能，環境部及台大規劃與壽險業資金合作推動ESCO（能源技術服務）專案，透過節能診斷、換設備等方式降低用電量。

環境部昨日與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄（MOU），雙方將合作氣候行動與永續發展相關課程，培育人才，進行自然碳匯、碳捕捉利用與封存等減碳技術方面研究，並透過舉辦論壇及研討會，將台灣在淨零方面的努力推廣到國外。

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環境部長彭啓明表示，環境部有很好的氣候實務經驗，可協助台大推動淨零。他也指出，國內大學和醫院用電量高，由編列政府預算進行節能改善較困難，希望結合壽險業資金，透過ESCO深度節能診斷、換設備的方式，協助節電。以台大為例，目前已與壽險公會進入最後精算的階段，未來像是中央大學、成功大學，也都有機會依循此方式進行深度節能。

台大校長陳文章提到，台大每年電費支出約四億到四．五億元，上任後推動校園汰換燈具、增加太陽能設施等節能減碳，但還是做得不夠，若能經環境部媒合，透過壽險公會ESCO專案，協助用電量下降，不僅減輕學校支出負擔，也是在幫政府省錢。

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