華航馬拉松星光夜跑開放報名

華航馬拉松星光夜跑10月11日在台北大佳河濱公園舉行，包括半程（21公里）馬拉松組、漫遊健跑（10公里） 組及親子星空（5公里）組。（華航提供）

2025/04/22 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空二○二五馬拉松星光夜跑將於十月十一日在台北大佳河濱公園舉行，昨起開放報名，分成廿一、十、五公里組，共八千個名額，華航也祭出卅五張機票及哩程抽獎，總價值逾三三○萬元。六月廿三日截止報名。

10月11日在大佳河濱公園舉行

華航昨辦鳴槍儀式，象徵報名啟動。去年首屆的八千個名額，三天就額滿，董事長高星潢表示，有人跑步、有人買東西、有人聽表演，是全家可一起出遊享受的星光嘉年華，也歡迎國外好手響應，去年廿一公里組第四名就是來自非洲的選手。

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觀光署國際組長黃易成表示，運動觀光是重要主題旅遊，其中馬拉松是最易入門項目，去年他也參加夜跑，感受河岸慢跑及台北繽紛的樂趣，歡迎國際客響應，並順道透過便捷交通遊台灣。

賽事分成半程（廿一公里）、漫遊健跑（十公里）及親子星空（五公里），報名可選永續方案，無紀念衣、紀念背心、完賽毛巾，報名費減免三百元。賽事也歡迎身障跑者、陪跑員參與，免報名費。

賽事當天打造音樂派對氛圍，將有音樂補給站以及舞台表演，由DJ林貓王開場，9m88、宇宙人及旺福樂團接力演出。獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等周邊品及物資則使用環保材質。

華航表示，華夏會員方面，半程組完賽獲贈二一○○哩、漫遊健跑一千哩、親子星空組五百哩；所有完賽跑者除現場參加卅五張機票抽獎，可享限時出發限量機位優惠折扣；使用中國信託華航聯名卡付款可享報名費八折起優惠、中國信託全卡友享九折；四月廿一日至五月廿一日至桃園機場凱悅酒店訂房及餐飲八五折。海外跑者報名另有折扣。

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