10醫院完成AI認證制度 邁入數位轉型

林口長庚醫院為負責任AI執行中心補助醫院之一；圖為AI偵測軟體輔助臨床醫師判別疾病。（資料照，長庚醫院提供）

2025/04/22 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部去年十月宣布啟動三大AI中心，其中「負責任AI執行中心」至今已完成十家醫院認證制度的建立，為亞洲首創，經由導入至少十項負責任AI落地應用，達到近廿三萬人次使用。衛福部次長呂建德昨表示，此為台灣醫療數位轉型的重要一步，更有望成為國際醫療AI應用的標竿示範。

推動負責任AI標章初步規劃

衛福部成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」、「AI影響性研究中心」，旨在解決智慧醫療落地、取證與給付問題，其中負責任AI執行中心聚焦訂立AI臨床使用管理辦法，確保訓練或推論資料隱私保護等。

請繼續往下閱讀...

衛福部昨舉辦「負責任AI執行中心成果發表會」，資訊處長李建璋表示，從啟動負責任AI執行中心補助計畫至今，已完成十家醫院認證制度的建立，並推動負責任AI標章初步規劃。

相關計畫補助十家醫院包含林口長庚、台北榮總、高醫大附設中和醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰基、奇美、聯新國際、嘉義長庚、土城長庚、新北仁康醫院，至少導入十項負責任AI落地應用，使用人次已達近廿三萬次。

李建璋說明，透過「九大透明性原則」、「資安維護與隱私保護」及「AI生命週期管理機制」的負責任AI落地策略與實地運作，各醫療機構可依不同規模、定位與需求，建立適合的AI導入與監管制度，有效確保AI系統於診斷、決策、治療輔助等環節中的安全性與效率。

可望成為國際醫療AI應用標竿

李建璋強調，負責任AI落實在臨床場域，我國是除了美國、歐盟之外，亞洲的第一個國家，接下來將以制度化標章認證機制為核心，強化AI產品審查、評估與信賴基礎，導入具透明度與安全性的AI應用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法