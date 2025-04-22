為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彩繪戲台一甲子 明男師盼技藝永流傳

    戲台彩繪師「明男師」林丙皇。 （記者周敏鴻攝）

    戲台彩繪師「明男師」林丙皇。 （記者周敏鴻攝）

    2025/04/22 05:30

    記者周敏鴻／專題報導

    廟埕看布袋戲表演是許多國人的美好記憶，卻鮮少人知道戲台布景從何而來，七十三歲國寶級戲台彩繪師「明男師」林丙皇，花近一甲子的時間，用豐富飽滿的顏色，將龍、鳳、麒麟等圖案描繪在畫布上，作為戲台布景，不搶眼卻成功地讓人們印象中的布袋戲演出更增色。

    林丙皇15歲離鄉拜師學藝

    一九五二年出生於雲林台西的林丙皇，自幼展現繪畫天分，連糖果包裝紙都能精準描摹，當地布袋戲班團長向其父母提議「可以到嘉義大林著名的『朝陽派』拜師」，小學畢業幫忙家裡種稻、種地瓜的林丙皇，便在十五歲那年離鄉，拜入朝陽派門下學習戲台彩繪技藝。

    林丙皇回憶，入朝陽派屬第四代「明」字輩，獲稱「明男」，起初只能幫忙洗筆，四個月後才被允許拿起畫筆素描或上色，刻苦學習兩年後獲師父肯定，得到獨當一面的資格，從製作戲台布景到完成彩繪一手包辦。

    與師兄南明山共享美譽

    林丙皇退伍後先回朝陽派「美光」美術社工作，因一心想創業，半年後應當兵同袍邀約，北上桃園龜山定居，一九七六年租屋開設晨光美術社，第一筆生意是龜山藝聲歌劇團長訂了一套歌仔戲布景，他明白對方是用鼓勵年輕人的心情來捧場，盡心完成作品，獲得讚賞。不過因知名度太低，不易接到訂單，曾為湊返鄉過年車錢寫春聯來賣。

    接著適逢台灣經濟蓬勃發展，常有人花錢邀劇團演出酬神戲，林丙皇繪製的戲台布景，畫工精緻，配色豐富，獨門調製的顏料更具持久性，備受各地劇團歡迎，指名要他製作訂單不斷，奠定「明男師」地位，與師兄陳明山共享戲台彩繪師「北明男，南明山」美譽。半世紀下來，林丙皇總是從早忙到半夜，累積作品難以計數。

    動畫、AI時代來臨，戲台布景需求愈來愈少，林丙皇怕技藝失傳，去年朋友介紹一名商業設計系學生來習藝，他也希望對方能成為徒弟，讓戲台彩繪技藝永久流傳，畢竟戲台彩繪的精細、立體感與人情等，是電腦繪圖等技術迄今無法取代的。

    林丙皇製作的戲台布景。（林丙皇提供）

    林丙皇製作的戲台布景。（林丙皇提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播