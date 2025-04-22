彩繪戲台一甲子 明男師盼技藝永流傳

戲台彩繪師「明男師」林丙皇。 （記者周敏鴻攝）

2025/04/22 05:30

記者周敏鴻／專題報導

廟埕看布袋戲表演是許多國人的美好記憶，卻鮮少人知道戲台布景從何而來，七十三歲國寶級戲台彩繪師「明男師」林丙皇，花近一甲子的時間，用豐富飽滿的顏色，將龍、鳳、麒麟等圖案描繪在畫布上，作為戲台布景，不搶眼卻成功地讓人們印象中的布袋戲演出更增色。

林丙皇15歲離鄉拜師學藝

一九五二年出生於雲林台西的林丙皇，自幼展現繪畫天分，連糖果包裝紙都能精準描摹，當地布袋戲班團長向其父母提議「可以到嘉義大林著名的『朝陽派』拜師」，小學畢業幫忙家裡種稻、種地瓜的林丙皇，便在十五歲那年離鄉，拜入朝陽派門下學習戲台彩繪技藝。

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林丙皇回憶，入朝陽派屬第四代「明」字輩，獲稱「明男」，起初只能幫忙洗筆，四個月後才被允許拿起畫筆素描或上色，刻苦學習兩年後獲師父肯定，得到獨當一面的資格，從製作戲台布景到完成彩繪一手包辦。

與師兄南明山共享美譽

林丙皇退伍後先回朝陽派「美光」美術社工作，因一心想創業，半年後應當兵同袍邀約，北上桃園龜山定居，一九七六年租屋開設晨光美術社，第一筆生意是龜山藝聲歌劇團長訂了一套歌仔戲布景，他明白對方是用鼓勵年輕人的心情來捧場，盡心完成作品，獲得讚賞。不過因知名度太低，不易接到訂單，曾為湊返鄉過年車錢寫春聯來賣。

接著適逢台灣經濟蓬勃發展，常有人花錢邀劇團演出酬神戲，林丙皇繪製的戲台布景，畫工精緻，配色豐富，獨門調製的顏料更具持久性，備受各地劇團歡迎，指名要他製作訂單不斷，奠定「明男師」地位，與師兄陳明山共享戲台彩繪師「北明男，南明山」美譽。半世紀下來，林丙皇總是從早忙到半夜，累積作品難以計數。

動畫、AI時代來臨，戲台布景需求愈來愈少，林丙皇怕技藝失傳，去年朋友介紹一名商業設計系學生來習藝，他也希望對方能成為徒弟，讓戲台彩繪技藝永久流傳，畢竟戲台彩繪的精細、立體感與人情等，是電腦繪圖等技術迄今無法取代的。

林丙皇製作的戲台布景。（林丙皇提供）

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