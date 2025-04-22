盡忠職守熱心公益 7勞工獲全國模範

今年度全國模範勞工台南七人獲獎，市長黃偉哲親自表揚，大讚獲獎者是勞動精神的最佳典範。（台南市政府提供）

2025/04/22 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕今年度全國模範勞工，台南有七人獲獎（見圖，台南市府提供），市長黃偉哲、議長邱莉莉分別表揚頒贈「勞工楷模」木匾以及致贈紀念品、授予榮譽肩帶，大讚獲獎者是勞動精神的最佳典範。

台南市美容業職業工會辛美嬌，獲選職業工會領袖組之模範勞工，她領導工會通過國家訓練品質TTQS評核，心提升美容師專業素養與技術；每年邀約會員參加捐血、愛心義剪、關懷老人服務、震災等。

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台南市泥水業職業工會沈延鳳獲選會務人員組模範勞工，她推動台灣職安卡、勞工安全衛生教育訓練、乙級粉刷類技術士檢定輔導班及各項訓練等業務，並投入工會「愛心修繕志工隊」，十年來熱衷參與公益修繕，曾獲全國績優勞工志工「銅牌獎」。

企業勞工組獲獎者林冠宇，在工業技術研究院從事研發工作已十六年，致力開發半導體電漿設備與系統整合，成功推廣技術創新，對台灣電子科技業貢獻良多。

其餘獲獎人有台南市電氣業職業工會郭明元、台南市服飾設計職業工會蔡仲華、台鹽實業生技保健廠陳信琮、大成工程鍾寬達。獲獎者在各自專業領域盡忠職守，且熱心投入公益。

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