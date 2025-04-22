最強考運祈福導覽 即起線上報名

人氣「最強考運散策導覽路線」將帶領遊客參訪台南重要的國定古蹟及文昌廟宇，圖為赤崁樓文昌閣魁星爺。（台南市觀旅局提供）

2025/04/22 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕最強考運祈福導覽即日起開放線上報名，共一二○個名額，邀請考生與家長「與神同行」，為即將到來的考試加持好運，另外加碼送功名疏文、椪餅及考試專用鉛筆。

送功名疏文、椪餅及考試鉛筆

因應考季，市府觀旅局規劃專業雙人導覽，帶領遊客參訪台南重要的國定古蹟及文昌廟宇，包括祀典武廟五文昌帝君、赤崁樓文昌閣魁星爺、大士殿魁星爺、三山國王廟韓昌黎（韓愈）及文昌帝君，最後前往全台首邑縣城隍廟，參拜主考官廿四司，為學子們祈求學業進步、考試順利。

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觀旅局局長林國華表示，每逢考試前夕舉辦的「最強考運散策導覽路線」廣受考生與家長好評，今年再度推出，讓學子們在走訪一公里的散策旅途中，感受台南豐厚的文化與信仰能量，並貼心準備「功名疏文」、椪餅及考試專用鉛筆要送給報名考生，助攻金榜題名。

「最強考運散策導覽路線」將在五月三日至廿四日的每週六舉辦，共計四梯次、一二○個名額。路線位於赤崁樓文化園區，涵蓋有度小月擔仔麵、武廟肉圓、呷霸浮水魚羹、義豐冬瓜茶，及百年舊永瑞珍與舊來發餅舖等特色美食。

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