3千居民連署 反南山公墓全區保留

民團主張爭取南山公墓成為台灣第一座國家級生態歷史文化墓葬園區，與哈赫拿爾森林整合成為竹溪水岸綠色廊帶。 （記者蔡文居攝）

2025/04/22 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕南山公墓保留與開發爭議多年，台南市文資審議委員會明天開會審議，林美燕等多位議員及南區廿多位里長昨天直言南山公墓嚴重影響地方發展，讓南區成為二等公民，他們反對無意義的全區保留，更不能讓幾位文資委員就決定南區的未來，揚言要刪減文資審議委員會預算，今天將向市長黃偉哲面呈三千多人連署書陳情反對。

守護南山公墓團體表示，南山公墓（見圖，記者蔡文居攝）是台灣少數結合文化、自然、生態、教育的複合型歷史場域，橫跨明鄭、清領、日治、戰後時期，是台灣城市中最具歷史層次與族群交織的墓葬地景之一。這不僅是台南的文化資產，更是整個台灣主體歷史的縮影。市府應向中央爭取成為台灣第一座國家級生態歷史文化墓葬園區後，與附近的哈赫拿爾森林整合成為竹溪水岸綠色廊帶。

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文資處︰尊重審議委員會審議結果

南山公墓廣達一百卅公頃，民政局副局長吳明熙說，南山公墓確實影響南區的發展，民政局的立場與地方一致，尊重未來文資審查的結果，不具文資價值的其他區域應儘速開發。

南市文資處處長林喬彬指出，民間團體依文資法提報南山公墓登錄為文化景觀，文資處沒有要說全區保留或部分保留，尊重審議委員會的審議結果。

南市文資審議委員會將在廿三日開會審議，南山公墓周邊三千餘位居民連署反對全區保留，他們表示，支持南山公墓適度開發，且不反對具有文資價值的墳墓保留，但不容許外地人再干預南區發展。

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