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    三代列名人 「西佛國」蔡家故居掛牌

    市長黃偉哲昨日前往西佛國蔡家故居舉行名人故居掛牌暨揭牌儀式，西佛國第四代傳人蔡友誠（左二）代表出席。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲昨日前往西佛國蔡家故居舉行名人故居掛牌暨揭牌儀式，西佛國第四代傳人蔡友誠（左二）代表出席。（記者王姝琇攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕粧佛工藝名家「西佛國」傳承逾百年，是台南唯一歷經清末、日治、戰後並延續至今的粧佛老店。市長黃偉哲昨前往中西區神農街的西佛國蔡家故居，為蔡心、蔡南山、蔡天民舉行名人故居掛牌暨揭牌儀式，此次也是台南首度有祖孫三代同列名人紀錄。

    黃偉哲表示，台南素有「千廟之城」之稱，是台灣宗教信仰與傳統文化的重要據點，而西佛國不僅是極具歷史價值的古宅，更是粧佛藝術傳承的搖籃，蔡家祖孫三代以精湛的技藝與堅定信念，默默守護並延續台灣珍貴粧佛工藝，對台灣宗教藝術發展具有指標性的意義。

    市府推動歷史名人故居掛牌已31處

    黃偉哲強調，蔡家藝師不僅是台南之光，更是台灣傳統工藝界的無形資產，值得後人尊敬與學習；台南市推動歷史名人故居掛牌計畫，至今有卅一處，歡迎民眾走訪台南各名人故居，認識台南這座文化古都更深的文化蘊涵。

    將持續協助推動粧佛技藝教學

    西佛國第四代傳人蔡友誠說，西佛國講究樸實自然、法相莊嚴，家族百年來秉持傳統精神，傳承最正統的粧佛流程，感謝市府對蔡家成就的肯定，掛牌日剛好是自己的生日，對他來說是最好的生日禮物，未來將持續堅守西佛國的風格與信念，為傳統工藝的保存與傳承盡心盡力。

    西佛國主要是從事神佛像雕塑與神像修復工作，在台灣粧佛工藝界地位崇高，不僅保存完整的泉州派工法，也見證台灣神佛信仰與工藝發展的歷程。市府強調，未來將持續協助西佛國推動粧佛技藝教學，透過課程與推廣活動，培育年輕新世代藝師。

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