公辦民營 六甲鶴稻町長照機構動土

六甲「鶴稻町綜合長照機構」斥資2.3億元興建，提供30人日間照顧、100床住宿式長照服務，將在2027年完工啟用。（記者楊金城攝）

2025/04/22 05:30

2027年完工 將提供30人日間照顧中心 100床住宿式服務

〔記者楊金城／六甲報導〕迎接明年長照三．○上路，台南市委託聖威南悅長照社團法人興建及營運的六甲「鶴稻町綜合長照機構」，昨天動土，基地利用閒置的六甲飛彈營區市有地，斥資二．三億元興建，提供卅人日間照顧、一○○床住宿式長照服務，將在二○二七年完工啟用。

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利用閒置六甲飛彈營區市有地

市長黃偉哲指出，「鶴稻町」是南市第一家以BTO模式辦理公辦民營的長照機構，以提升六甲區及鄰近區域長照量能，就近照顧長者，六甲好山好水，祝福入住的長者未來都能延年益壽呷百二。

「鶴稻町」工程費其中由衛福部補助一．九四億元，動土典禮由黃偉哲、總統府資政張博雅、南市社會局局長郭乃文、衛生局局長李翠鳳、聖威南悅執行長龔威華、南良集團總裁蕭登波、六甲區長陳啓榮和在地里長等人執鏟，祈求工程順利。

斥資2.3億興建 衛福部補助1.94億

衛福部長照司簡任技正白姍綺說，今年二月，全國六十五歲以上老年人口已達一九．七五％，台灣即將步入超高齡社會，長照三．○明年提前上路，希望讓長者在地安老、健康老化，衛福部未來將推動長照人力培訓、長照機構營運品質提升計畫，提高長照資源，而六甲區老年人口比率已達廿三％超高齡社會，新建「鶴稻町」就是提供長者很好的照護環境，過上健康尊嚴的生活。

「鶴稻町」未來提供卅人日間照顧中心、一○○床住宿式服務，其中配置廿七床公費安置床，幫助經濟弱勢民眾，建置長照找得到、看得到、用得到的友善環境。

社會局表示，南市已設置二二○家住宿型機構，可提供一萬六一七九照顧床位，預計二○二七至二○二八年會再增設七家一○五一床位，且南市四家衛福部立醫院規劃在新市區、柳營區、玉井區及安定區合計增設八○○床位。

六甲飛彈營區占地五公頃，因山坡地開發受限，只有二公頃基地，除了鶴稻町，另警察局規劃興建長槍靶場，但遇到地方反對。

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