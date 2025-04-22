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    兩水庫蓄水量低 嘉義水情仍穩定

    仁蘭潭水庫浮出的沙丘已長滿綠草。 （記者蔡宗勳攝）

    仁蘭潭水庫浮出的沙丘已長滿綠草。 （記者蔡宗勳攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年春雨降雨量較少，嘉義地區仁義潭水庫與蘭潭水庫兩座水庫入不敷出，至昨天中午，仁義潭水庫蓄水率三十四％、蓄水量八四六萬噸，蘭潭水庫蓄水率七十三％、蓄水量六七一萬噸，兩座水庫蓄水量合計一五一七萬噸，經濟部水利署南區水資源分署表示，管控每天供水十萬噸，嘉義地區水情仍穩定。

    經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥表示，已進行嘉義地區民生用水供需管控，目前每天需求水量約二十九萬噸，由仁義潭水庫、蘭潭水庫供應十萬噸，其餘由烏山頭北幹線供應九萬噸及雲林地區調度十萬噸，兩座水庫昨中午合計蓄水量一五一七萬噸、蓄水率四十五％，雖相較南部其他主要水庫偏低，但蓄水量較近五年平均蓄水量高出約二八○萬噸，整體尚屬樂觀。

    自來水公司第五區管理處副處長蕭博元表示，仁義潭水庫與蘭潭水庫合計蓄水量將跌破一千五百萬噸，水情相較往年仍算穩定，但面對極端氣候，仍請鄉親節約用水。

    蕭博元說，仁義潭水庫原本預計四月進行清淤作業，為讓庫底淤泥乾枯以利後續清淤工作，三月上旬起將仁義潭水庫蓄水輸送至蘭潭水庫蓄存，後來有多次降雨，底泥乾涸的進度落後，目前還無法進場作業清淤。

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